Faro, Mamertino e Malvasia: alla Camera di Commercio di Messina arriva MEdoc 2025

Messina e il suo eterogeneo territorio tornano a splendere attraverso i calici dei vini delle sue tre DOC: Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari con la terza edizione dell’evento firmato AIS Sicilia: Medoc 2025.

La terza edizione del Medoc prenderà il via il 22 e il 23 marzo 2025 alla Camera di Commercio di Messina. Si tratta di una rassegna di due giorni con talk d’apertura a cui prenderanno parte i rappresentati dei consorzi di tutela delle tre DOC messinesi, di Ais Italia, di Ais Sicilia e di pubbliche autorità.

Non mancheranno degustazioni guidate, banchi d’assaggio e un contest che vedrà impegnati i degustatori ufficiali Ais Sicilia.

La novità di questa edizione è la cena A Tavola con Medoc nel ristorante La Corte dei Mari. Eccellenze gastronomiche e vini che raccontano un territorio unico al mondo. A presentare il programma della manifestazione questa mattina a Palazzo Zanca, il responsabile eventi di AIS Sicilia Gioele Micali.

Il MEdoc 2025 alla Camera di Commercio

Marcello Malta di AIS Sicilia ha ricordato il successo delle precedenti edizioni del MEdoc: l’evento valorizza la provincia di Messina attraverso le DOC. L’assessore Massimo Finocchiaro ha spiegato che eventi come il MEdoc consolidano il brand Messina. «Come amministrazione supportiamo e incoraggiamo queste iniziative che per noi sono un momento importante per consolidare le nostre eccellenze del territorio ed esportarle» ha dichiarato.

Il MEdoc 2025 sarà di nuovo ospitato nella Camera di Commercio di Messina. Il Presidente Ivo Blandina ha sottolineato: «i professionisti di AIS Sicilia fanno un lavoro straordinario e un’attività che impatta sempre di più. Sarà un momento bellissimo ospitare il MEdoc 2025 al Palazzo Camerale anche perchè abbiamo restituito il Salone della Borsa dopo il restauro. La Camera di Commercio ospiterà gli imprenditori del vino e non solo e come casa delle imprese saremo alle Eolie con un evento che riguarda le Malvasie del Mediterraneo. Si tratta di eventi che si ripetono ogni anno per gli operatori del settore ma sono seguiti anche da un vasto pubblico appassionato del mondo del vino. Noi come Camera di Commercio ci siamo e ci saremo e ringrazio i produttori per i sacrifici che fanno per dar vita a grandissimi prodotti».

Le tre DOC del patrimonio messinese

Anche Giuseppe Campagna, Direttore Generale della Città Metropolitana di Messina ha espresso il suo entusiasmo: «mi fa piacere partecipare alla presentazione di questo evento che porta qualità e potenzialità di sviluppo. Enti come la Camera di Commercio riescono a mettere insieme istituzioni e territorio con le imprese che alla fine sono quelle che stanno sul campo. È necessario supportare questi eventi e le imprese e i produttori nel modo più incisivo possibile».

Gioele Micali, responsabile eventi AIS Sicilia ha spiegato: «siamo giunti alla terza edizione del MEdoc. Abbiamo pensato di accendere i riflettori verso un patrimonio enologico poco conosciuto e valorizzarlo come quello del messinese. Messina è l’unico capoluogo di provincia e regione ad avere in provincia e in città la presenza di ben tre DOC. Gli altri capoluoghi siciliani non riconoscono all’interno dello stesso territorio tre denominazione di origine controllata».

Le masterclass e i blind testing

Il Medoc 2025 vuole valorizzare le DOC più recenti che con valore autentico si stanno affermando nel panorama vinicolo nazionale e internazionale: un evento rivolto a tutti gli appassionati e i professionisti del settore.

All’interno del ricco programma del MEdoc 2025 sono previste tre masterclass. Lo scopo del blind testing del Medoc è di confrontare, capire e valorizzare.

La prima degustazione alla cieca è guidata da Luigi Salvo e Andreia Rogoz alla scoperta di due vitigni “strategici” dell’Italia meridionale e del loro ruolo attivo nelle zone di produzione: il Nocera componente essenziale nella DOC Mamertino e l’Aglianico protagonista in diverse denominazioni del meridione.

Nel secondo blind testing della giornata, Gioele Micali e Sergio Bellissimo si alterneranno in una “staffetta” tra mari, il Tirreno, lo Jonio e l’Adriatico in un confronto all’ultimo sorso tra grandi vini rossi della DOC Faro e del Conero.

Il terzo ed ultimo blind testing della giornata sarà un dolce epilogo, Paolo Tamagnini e Grazia Di Paola porteranno alla scoperta delle diverse Malvasie d’Italia partendo dalle isole Eolie in viaggio lungo tutto lo stivale.

Per partecipare basterà visitare il sito aissicilia.com nella sezione shop e acquistare il ticket per partecipare alla masterclass.

I blind testing del MEdoc 2025

Gli orari dei blind testing:

La cerniera dello Stretto e il bottone del Sud Italia, domenica 23 marzo ore 11 alla Sala Consulta della Camera di Commercio di Messina;

Rossi d’a…mare. Faro e Conero, lo specchio di due mari, domenica 23 marzo ore 14:00 alla Sala Consulta della Camera di Commercio di Messina;

Malvasie d’Italia. Lipari e le altre vie della dolcezza, domenica 23 marzo ore 17:00 alla Sala Consulta della Camera di Commercio di Messina.

