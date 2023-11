Fare la spesa per chi ne ha più bisogno: a Messina torna la Giornata della Colletta Alimentare

Doppio appuntamento oggi a Messina e Milazzo per presentare la 27esima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si svolgerà in tutta Italia sabato 18 novembre 2023. Gli eventi di oggi saranno l’occasione per incontrare e conoscere i volontari che, la prossima settimana, si occuperanno della raccolta nei supermercati di città e provincia.

La Giornata della Colletta Alimentare è un evento organizzato dalla Fondazione Banco Alimentare finalizzato a sensibilizzare i cittadini sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità. Sabato 18 novembre 2023 in Sicilia e nel resto d’Italia, schiere di volontari saranno presenti nei supermercati e in generale nei punti vendita di generi di prima necessità che aderiscono all’iniziativa per indirizzare i clienti su cosa donare e fargli conoscere l’iniziativa.

In preparazione della Giornata della Colletta Alimentare, sono previsti due eventi che si svolgeranno in provincia di Messina. Il primo si svolgerà nel Salone di rappresentanza di Palazzo D’Amico, a Milazzo, alle ore 17.00. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Milazzo, vedrà la partecipazione del sindaco Pippo Midili e del presidente di Banco Alimentare della Sicilia OdV, Pietro Maugeri. Agli interventi introduttivi seguiranno le testimonianze di enti del Terzo Settore di MIlazzo e Barcellona Pozzo di Gozzo. Nel corso dell’incontro sarà proiettata la clip dell’intervento di don Marco Pozza (soprannominato “don Spritz”) durante la presentazione della Colletta 2023 di Milano.

Il secondo appuntamento è previsto invece a Messina, alle ore 18.45 di oggi, 10 novembre, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. A dare il benvenuto saranno il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore. Saranno presenti Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia OdV, alcuni volontari ed esponenti impegnati in prima persona in realtà votate alla solidarietà sociale nella città di Messina.

Con la Colletta Alimentare, la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco, che si celebrerà invece domenica 19 novembre. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare, dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, della Cdo Opere Sociali e del Lions Club International.

(12)