Eventi, mostre e fiere in Sicilia: dalla Regione 1,2 milioni di euro a imprese e Comuni. I bandi

Online due bandi destinati alle imprese e ai Comuni della Sicilia per la realizzazione di eventi, fiere e mostre che possano promuovere le attività produttive e l’economia locale: la Regione stanzia 1 milione e 200mila euro per il 2022. Di questi, 900mila euro sono indirizzati alle imprese, 300mila euro agli enti locali. Vediamo a chi sono indirizzati i contributi e come richiederli.

Eventi, mostre e fiere in Sicilia: il bando per le imprese

Il primo bando pubblicato dalla Regione Siciliana è destinato alle imprese siciliane e mette a disposizione un totale di 800mila euro. Possono fare domanda:

le rappresentanze regionali delle Associazioni di Categoria del tessuto produttivo siciliano del mondo delle cooperative, dell’artigianato e del commercio, riconosciute a livello nazionale;

gli Enti privati e le imprese operanti nel settore della comunicazione e del marketing;

le associazioni senza scopo di lucro;

i distretti produttivi riconosciuti con decreto dell’Assessore regionale alle Attività Produttive.

Le iniziative devono essere volte alla valorizzazione dei prodotti e/o manufatti siciliani (di seguito prodotti), in cui almeno una fase del relativo processo produttivo sia stata realizzata in unità produttive con sede operativa ubicata in Sicilia e che rientrino nei settori di seguito elencati:

Agroalimentare;

Artigianato;

Nautica ed economia del mare, con particolare riferimento ai prodotti ittici trasformati;

Lapideo e sistema casa;

Moda e fashion;

ICT.

È possibile fare domanda di contributo per un importo non superiore a 30mila euro a progetto (40mila in caso di iniziative giunte al quarto anno di realizzazione), enti privati e imprese del settore della comunicazione e marketing, rappresentanze regionali delle associazioni di categoria, associazioni senza scopo di lucro e distretti produttivi legalmente riconosciuti che presentino il progetto di una iniziativa da realizzare entro l’anno.

Le domande, corredate di progetto, possono essere inviate entro il 12 agosto 2022. Il bando e tutto il materiale utile sono disponibili a questo link.

Eventi, mostre e fiere in Sicilia: il bando per i Comuni

Ai Comuni siciliani la Regione destina, invece, 300mila euro. Anche in questo caso, le risorse sono destinate alla promozione di iniziative finalizzate a valorizzare prodotti e manufatti siciliani, che rientrano nei settori agroalimentare, artigianato, nautica ed economia del mare, settore lapideo e sistema casa, moda e fashion e ICT. È possibile fare domanda, anche in forma associata, per un massimo di 20mila euro presentando un progetto riguardante eventi di promozione, partecipazione a fiere, mostre mercato e missioni commerciali.

Le domande, corredate di progetto, vanno presentate entro le ore 24.00 del giorno 21 agosto 2022 all’indirizzo pec: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.

A questo link sono disponibili il bando e tutto il materiale utile.

