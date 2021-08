Messina. A Torre Faro musica, cinema e teatro con #farestate: il programma fino al 4 settembre

Dopo il successo degli Europei, il ritrovo serale all’isola pedonale di Torre Faro è diventato un must per i messinesi in cerca di svago nella zona nord. #FARESTATE, il cartellone estivo di spettacolo, musica dal vivo e cinema di Atm, prosegue con un calendario fitto di appuntamenti fino al 4 settembre 2021.

È iniziato tutto verso fine giugno, con le proiezioni delle partite della nazionale italiana di calcio agli Europei. A seguire, i primi ospiti: il 25 luglio è toccato ai “Cariddi”, il 28 luglio “Sicilianissimi”, il 30 Insieme Siciliano e l’1 agosto il Gruppo Bandistico di Faro Superiore. Il 3 agosto sono cominciate le serate dedicate al cinema, con la proiezione di “Hugo Cabret” di Martin Scorsese, intervallata dal live di Luca Madonia il 4, e “Come un gatto in tangenziale” il 5 agosto.

Poi Rocco Barbaro, con il suo spettacolo “Menefotto”, e il 7 agosto la giornata della mobilità. Adesso un’altra lunga serie di proiezioni cinematografiche e il gran finale il 4 settembre con un ospite di primo piano.

#FARESTATE, il programma nell’area pedonale di Torre Faro fino al 4 settembre

Ecco le ultime date di #farestate dal 10 agosto al 4 settembre 2021:

10 agosto: proiezione del film “ Nuovo Cinema Paradiso ” di Giuseppe Tornatore;

proiezione del film “ ” di Giuseppe Tornatore; 12 agosto: proiezione del film “ Alla Ricerca di Nemo “ della Pixar;

proiezione del film “ “ della Pixar; 16 agosto: Giulio Raco in concerto;

in concerto; 17 agosto: proiezione del film “ Bohemian Rhapsody ” di Bryan Singer e Dexter Fletcher;

proiezione del film “ ” di Bryan Singer e Dexter Fletcher; 19 agosto: proiezione del film “ Il traditore ” di Marco Bellocchio;

proiezione del film “ ” di Marco Bellocchio; 21 agosto: Giornata della Mobilità ;

; 24 agosto: proiezione del film “ La La Land ” di Damien Chazelle;

proiezione del film “ ” di Damien Chazelle; 26 agosto: proiezione del film “ Alla Ricerca di Dory” della Pixar ;

proiezione del film “ ; 31 agosto: proiezione del film “ Il postino “ di Michael Radford;

proiezione del film “ “ di Michael Radford; 2 settembre: proiezione del film “ Gli anni più belli ” di Gabriele Muccino;

proiezione del film “ ” di Gabriele Muccino; 4 settembre: Red Ronnie in concerto.

Atm SpA ricorda agli utenti che per accedere agli spettacoli previsti nel cartellone estivo organizzato da #FARESTATE, dai 12 anni in su, sarà necessario esibire il green pass (che si può richiedere qui) unitamente ad un documento di identità. Per raggiungere il luogo è possibile usufruire della navetta gratuita fino al 15 settembre attiva tutti i giorni fino alle ore 24.00.

(4)