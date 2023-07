Estate a Messina, l’ATM potenzia il bus Shuttle Notturno: i nuovi orari

L’estate 2023 a Messina è ormai iniziata e l’ATM ha deciso di potenziare la linea del bus Shuttle notturno aumentano le corse e modificando di conseguenza gli orari. Le variazioni saranno in vigore a partire dalla serata di oggi, venerdì 14 luglio. Vediamo cosa cambia.

Una corsa ogni mezz’ora da ciascun capolinea, Giampilieri e Torre Faro, a partire dalle ore 22.30 e fino alle ore 5.00 del mattino del giorno successivo. Questa la principale modifica attuata dall’ATM Spa di Messina agli orari della propria linea bus Shuttle Notturna che copre, in lunghezza, buona parte della città, da Giampilieri, a Sud, a Torre Faro, a Nord. La variazione – e quindi i nuovi orari dello Shuttle Notturno – come anticipato, sarà attiva già a partire dalla serata di oggi, venerdì 14 luglio.

A spiegare le ragioni di questa decisione, il presidente dell’ATM di Messina, Giuseppe Campagna: «Si tratta – afferma – di un ulteriore sforzo messo in campo dalla nostra azienda al fine di fornire un servizio efficiente ai nostri utenti. Si rivolge in modo particolare ai giovani affinché possano usare il mezzo pubblico evitando di utilizzare l’automobile».

Il potenziamento del bus Shuttle Notturno, spiegano ancora dall’Azienda Trasporti di Messina, rientra nell’ambito di un programma più ampio pensato per incentivare l’uso dei mezzi pubblici, bus e tram, nella città dello Stretto. In particolare, si punta, in questo momento, ad offrire maggiori servizi nelle zone più frequentate nel periodo estivo dai messinesi, con l’obiettivo di ridurre il traffico veicolare e dare soprattutto ai giovani la possibilità di spostarsi in sicurezza tra i luoghi della movida.

Maggiori informazioni sul sito dell’ATM di Messina.

