Estate 2023 a Messina: le attività per i più piccoli tra Villa Dante e la Pineta di Montepiselli

Entra nel vivo il programma di attività dedicate a bambini e ragazzi e organizzati da Messina Social City all’interno di Villa Dante e della Pineta di Montepiselli per l’estate 2023. Scopriamo gli appuntamenti previsti e come prenotare.

A presentare il calendario, il sindaco di Messina, Federico Basile: «È un importante servizio – spiega – per genitori e figli della nostra comunità gestito con professionalità con l’obiettivo di offrire momenti di svago e divertimento per i partecipanti nel periodo delle vacanze estive, e al tempo stesso supplire alla funzione educativa della scuola attraverso varie attività ricreative, sportive e di animazione finalizzate ad ampliare gli orizzonti dei più piccini e dei ragazzi per contribuire alla loro crescita in ambienti educativi che rispondono al bisogno di stare insieme, in gruppo, e nel contempo riconoscersi ed esprimersi come individui».

Estate 2023 a Villa Dante e alla Pineta di Montepiselli: gli eventi per bambini a Messina

Le attività per bambini e ragazzi tra i 4 e i 17 anni organizzate da Messina Social City per l’estate 2023 si terranno a Villa Dante e alla Pineta di Montepiselli (recentemente riaperta).

Centro estivo 2023 a Villa Dante

Gli eventi organizzati a Villa Dante fanno parte del programma del Centro Estivo 2023 curato dalla Messina Social City, che sarà aperto e operativo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Per accedervi è necessario iscriversi attraverso il portale della Società Partecipata, a questo link. Una volta collegati, si aprirà un modulo da compilare con i propri dati anagrafici (in quanto genitore, tutore o affidatario).

Attività alla Pineta di Montepiselli

Alla Pineta di Montepiselli, quest’estate la Messina Social City ha programmato due tipi di attività.

Sabato in Pineta – laboratorio di attività inclusive, intergenerazionali ed interculturali rivolte a bambini, ragazzi e anziani per condividere momenti di aggregazione, fruibile dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Il primo appuntamento si è svolto il 1° luglio, il calendario proseguirà con: sabato 15 luglio, l’appuntamento è con “Emozioni in Fiaba” sabato 29 luglio sarà il momento di un torneo di dama; sabato 23 settembre l’evento sarà “Giochi senza età”.

– laboratorio di attività inclusive, intergenerazionali ed interculturali rivolte a bambini, ragazzi e anziani per condividere momenti di aggregazione, fruibile dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Il primo appuntamento si è svolto il 1° luglio, il calendario proseguirà con: Attività musicali – tutti i lunedì, a partire da oggi, 3 luglio, alla Pineta di Montepiselli, bambine e bambini potranno avvicinarsi alla musica attraverso il gioco. Gli appuntamenti si svolgeranno dalle 15.30 alle 17.30, lunedì 10, il 17, il 24 e il 31 luglio.

