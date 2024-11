EsserCi Festival 2024 a Messina: il programma del 5 e 6 dicembre

La seconda edizione di “EsserCi Festival”. Il volontariato che c’è” si svolgerà a Messina il 5 e il 6 dicembre. La seconda edizione ha per tema “Costruiamo il futuro” e le location degli incontri saranno Palazzo Zanca e Santa Maria Alemanna. Di seguito il programma di EsserCi Festival 2024.

EsserCi Festival 2024: il programma di giovedì 5 dicembre

ore 09:00 – 09:30 , Palazzo Zanca: Saluti istituzionali

L’inaugurazione di EsserCi Festival avrà luogo a partire dalle ore 09:00 a Palazzo Zanca e sarà introdotta dai saluti istituzionali di Santi Mondello , presidente CESV Messina, e Federico Basile, sindaco di Messina.

Quattro speech aprono EsserCi Festival 2024. Intervengono:

Maura La Greca, responsabile comunicazione di Antoniano / Zecchino d’oro, con Alessandria Serio (Tempo Stretto),

Simone Tempia, scrittore, autore di “Vita con Lloyd”, con Alessio Caspanello (Lettera Emme),

Pietro Bartolo, medico e attivista, in prima linea a Lampedusa contro la tratta degli esseri umani, con Emilio Pintaldi (RTP Tv),

don Luigi Ciotti, fondatore di Libera contro le mafie, con Nuccio Anselmo (La Gazzetta del Sud).

ore 10:00-12:30, Palazzo Zanca: Laboratori per bambini

Dalla parte dei più piccoli, EsserCi Festival propone 4 laboratori dedicati. Due quelli della I giornata:

Benessere (ore 10:00-11:00) – A cura di UISP Messina. Partecipanti: gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Catalfamo”.

Pianeta (ore 11:30-12:30) – A cura dell’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari. Partecipanti: gli studenti della Scuola San Domenico Savio.

ore 15:00-18:00, Palazzo Zanca: Tavole di contaminazione

EsserCi Festival si snoderà attraverso 4 incontri di approfondimento e di contaminazione culturale, che avranno luogo il pomeriggio del 5 dicembre e la mattina del 6 dicembre, a Palazzo Zanca, attorno alle 4 parole-chiave del Festival. Due gli appuntamenti della I giornata:

Benessere (ore 15-16:30) – Moderatrice: Floriana Riso (Normanno). Interventi di Padre Nino Basile (Direttore Caritas Diocesana Messina, Lipari, S. Lucia del Mela), Giuseppe Cuccì (Direttore Generale ASP Messina), Alessandro Seminati (Direttore CSVnet), Daniela Milano (portavoce del Gruppo messinese della campagna nazionale “Mettiamoci in gioco”). Speech di Alessandra Calafiore, Assessora ai Servizi sociali e al Volontariato del Comune di Messina, e di Caterina La Rocca, esponente della Rete degli studenti medi di Messina.

Il programma pomeridiano

Pianeta (ore 16:30-18) – Moderatrice: Barbara Turati (TCF Tv). Interventi di Nello Cutugno (presidente onorario Pro Loco Capo Peloro), Christian Mangano (presidente Puli-AMO Messina), Cinzia Scaffidi (giornalista), Nicola Cicero (docente Chimica degli alimenti Dipartimento BIOMORF Università di Messina). Speech di Valentina Cinnirella (Direttrice Osservatorio Bilanci Sostenibilità) e Francesco Greco (Comitato Ex Sanderson).

ore 18:10, Palazzo Zanca: Intervento

A tirare le fila di tutte le indicazioni, considerazioni e testimonianze raccolte nel corso delle tavole di contaminazione sarà – attorno alle ore 18:10 di giovedì 5 dicembre – Chiara Tommasini, Presidente di CSVnet, l’associazione nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.

ore 09:00-19:00, Palazzo Zanca: Mostra fotografica

Al I piano di Palazzo Zanca la mostra “Biagio Speranza e Carità”. Biagio Conte raccontato dagli scatti di Fabio Savagnone, giornalista e fotografo. La mostra accompagnerà EsserCi Festival 2024 nei due giorni della manifestazione e sarà visitabile giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

ore 20:30-22:00, Chiesa di Santa Maria Alemanna: Spettacolo teatrale

A concludere la prima giornata a partire dalle ore 20:30 l’appuntamento a ingresso libero nella Chiesa di Santa Maria Alemanna: in scena #iosiamo con Tiziana Di Masi, attrice di quel teatro civile che riesce a far commuovere sorridere e riflettere allo stesso tempo. raccontando fatti, storie e persone vere.

EsserCi Festival 2024: il programma di venerdì 6 dicembre

ore 09:00-12:10, Palazzo Zanca: Tavole di contaminazione

Nella seconda giornata di EsserCi Festival ancora due tavole di contaminazione culturale:

Creatività (ore 09-10:30) – Moderatore: Sebastiano Caspanello (La Gazzetta del Sud). Interventi di Laura Giacobbe (Nutrimenti Terrestri), Alessio Toscano (Associazione Nino Cucinotta), Anita Magno (Casa Editrice Mesogea) e Tonino Privitera (Associazione Culturale Cannistrà). Speech di Sasà Neri, regista e attore teatrale, formatore e organizzatore nel settore teatro, e Maria La Fauci, direttrice artistica di Trinacria Theatre.

Persone (ore 10:30-12) – Moderatrice: Alessandra Mammoliti (#igelatinipreferiti, The Messineser). Interventi di Padre Franco Pati (Associazione Santa. Maria della Strada), Tiziana Tracuzzi (Libera Messina Presidio Nino e Ida Agostino), Emanuele Carlo (Consulta Giovanile della Città di Messina). Speech di Annamaria Garufi (Presidente Lelat) e Korka Barry (Associazione Teria).

ore 09:30-12:30 e ore 16:00-19:30, Palazzo Zanca: Agorà

A dialogo con i cittadini le decine di associazioni di Messina e del Messinese che hanno aderito a EsserCi Festival e che saranno presenti a Palazzo Zanca venerdì 6 dicembre ciascuna con il proprio corner. Molti dei corner saranno aperti fin dal mattino, per accrescere le possibilità di incontro. Nel pomeriggio attorno alle ore 17:00 l’Agorà delle associazioni ospiterà tra gli altri il sindaco di Messina Federico Basile, il Consiglio direttivo, il direttore e lo staff del CESV Messina.

ore 10:00-12:30 , Mondadori Bookstore: Laboratori per bambini

Altri due i laboratori per bambini, si svolgeranno nella II giornata del Festival, al Mondadori Bookstore, partner di EsserCi.

Creatività (ore 11:30-12:30) – A cura della scrittrice Maria Francesca Tommasini. Partecipanti: gli studenti dell’Istituto Collegio Sant’Ignazio.

ore 15:00-17:00, Palazzo Zanca: Seminario

Il programma pomerdiano di venerdì 6

Si terrà venerdì 6 dicembre nel Salone di rappresentanza di Palazzo Zanca dalle ore 15:00 alle ore 17:00 il seminario formativo a ingresso libero “2025 – Il Terzo Settore che cambia: IVA e altre svolte in arrivo”, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Messina. Il seminario sarà curato da Piero Cevola, Dottore commercialista – Revisore Legale, Componente del Gruppo di lavoro Enti non Profit dell’ODCEC di Torino e Valutatore d’impatto certificato CEPAS –Bureau Veritas.

ore 16:00-17:00, Palazzo Zanca: Future Lab

A EsserCi Festival anche il Future Lab di “Ri-generazioni Civiche” per indagare sulla visione del futuro dei giovani di Messina.

ore 20:30-22:00, Chiesa di Santa Maria Alemanna: Premio EsserCi

La serata conclusiva di EsserCi Festival vedrà, a partire dalle ore 20:30 nella Chiesa di Santa Maria Alemanna, la cerimonia di premiazione del Premio EsserCi che sarà condotta da Gisella Cicciò ed Edoardo Abramo.

A questo link, per la presentazione di EsserCi Festival 2024.

