Esodo e controesodo estate 2023: Autostrade Siciliane sospende i cantieri. Tutti i dettagli

Eliminazione dei cantieri mobili e sospensione di quelli fissi: il consorzio Autostrade Siciliane si prepara all‘esodo e al controesodo per l’estate 2023 e comunica le azioni che intende intraprendere per limitare il più possibile traffico e disagi agli utenti in viaggio sull’Isola.

Oggi è il primo giorno di luglio e si avvicina il mese “caldo” per le strade e in particolare le autostrade siciliane. Il CAS corre già ai ripari e programma le misure “anti-traffico” tra agosto e settembre. Le azioni intraprese riguardano, in particolare: la gestione dei cantieri; le procedure operative; le porte di esazione; l’informazione e l’assistenza; le aree di servizio, di sosta e di esazione.

Controesodo estate 2023: le misure di Autostrade Siciliane

Vediamo, di seguito, le misure per gestire l’esodo e il controesodo estivo 2023 di Autostrade Siciliane:

Gestione dei cantieri – Durante i weekend e per l’intero mese di luglio, verranno eliminati i cantieri mobili. Inoltre, i cantieri saranno sospesi dalla prima settimana di agosto fino al 6 settembre.

– Durante i weekend e per l’intero mese di luglio, verranno eliminati i cantieri mobili. Inoltre, i cantieri saranno sospesi dalla prima settimana di agosto fino al 6 settembre. Procedure operative – Sarà potenziato il servizio di assistenza al traffico con personale ausiliario presente nelle aree adiacenti ai cantieri fissi e vicino alle barriere, pronto a intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

– Sarà potenziato il servizio di assistenza al traffico con personale ausiliario presente nelle aree adiacenti ai cantieri fissi e vicino alle barriere, pronto a intervenire tempestivamente in caso di emergenza. Porte di esazione – Saranno aperte tutte le porte di esazione, con particolare attenzione all’esazione manuale. Sono previsti mezzi dotati di pannelli a messaggeria variabile per fornire informazioni in tempo reale.

– Saranno aperte tutte le porte di esazione, con particolare attenzione all’esazione manuale. Sono previsti mezzi dotati di pannelli a messaggeria variabile per fornire informazioni in tempo reale. Informazione ed assistenza – Aggiornamenti sul traffico saranno disponibili sul nostro sito web, sui canali social, tramite servizi di messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, ecc.), l’app Automap e il Centro Radio al numero 090 371 111.

– Aggiornamenti sul traffico saranno disponibili sul nostro sito web, sui canali social, tramite servizi di messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, ecc.), l’app Automap e il Centro Radio al numero 090 371 111. Aree di servizio, sosta e stazioni di esazione – Le aree di servizio continueranno ad adottare le misure anticovid-19, se necessario. Sono già in corso le operazioni di pulizia, manutenzione e sicurezza delle aree di sosta.

Sono comunque previsti cantieri fissi nel periodo compreso tra il 16 giugno e l’11 settembre, che verranno comunicati per tempo. Le misure riguarderanno le tratte coperte da Autostrade Siciliane, quindi anche l‘autostrada A18 Messina-Catania e l’autostrada A20 Messina-Palermo.

(2)