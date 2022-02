Elezioni Regionali Sicilia, Nello Musumeci prepara la relazione di fine mandato

Una relazione di fine mandato, documento, cui contribuiranno anche i singoli assessori e che servirà a fare il quadro di quanto fatto dal 2017 a dicembre 2021: questo quanto sta predisponendo il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, insieme alla sua Giunta di governo.

Così come ha promesso di fare la Giunta De Luca, con una relazione che sarà presto resa pubblica, secondo quanto comunicato nei giorni scorsi; anche la Giunta Musumeci si prepara a stilare una relazione di fine mandato per dare conto ai cittadini di quanto fatto nel corso della legislatura. È il segnale di quanto, oltre alle amministrative, anche le elezioni regionali sono ormai alle porte (per quanto più lontane, fissate orientativamente per l’autunno del 2022).

Per redigere il documento, il governatore Nello Musumeci, si apprende dall’agenzia di stampa Ansa, ha chiesto a ogni singolo assessore di predisporre e tramettere una sintesi dei principali provvedimenti e proposte di legge di rispettiva competenza. Il materiale sarà affidato all’ufficio stampa della Regione per la stesura del documento finale. L’assessore all’Economia, Gaetano Armao, è stato incaricato di trovare i fondi per portare a termine l’iniziativa. La giunta nei giorni scorsi ha condiviso la proposta del governatore.

