Elezioni politiche e regionali: gli orari e tutte le informazioni utili per votare a Messina

Oggi, domenica 25 settembre 2022, in Sicilia si vota per le elezioni politiche e regionali. Vediamo quali sono gli orari di apertura dei seggi, quando inizierà lo scrutinio per la Camera, il Senato e la Regione e come fare ad individuare con certezza la propria sede elettorale a Messina.

Domenica 25 settembre 2022 gli elettori di tutta Italia sono chiamati a votare ai seggi tra le 7.00 e le 23.00. Per le elezioni politiche gli elettori a Messina sono 178.926, di cui 84.143 uomini e 94.783 donne; per le elezioni regionali invece gli elettori a Messina sono 191.435, di cui 90.756 uomini e 100.679 donne. Una volta concluse le votazioni, inizierà lo scrutinio prima per l’elezione al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei Deputati.

Terminato lo spoglio, le operazioni si interromperanno per poi riprendere lunedì 26 settembre a partire dalle ore 14.00. Lo scrutinio riguarderà quindi l’elezione del Presidente della Regione Siciliana, per poi completare con gli eletti all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS).

Intanto, ieri, 24 settembre, alle ore 16.00 c’è stata la costituzione dei seggi elettorali. Sono 30 i presidenti di seggio già sostituiti dall’Ufficio Elettorale di Palazzo Zanca, a seguito della rinuncia presentata alla Corte d’Appello di Messina; 323 gli scrutatori surrogati dall’Ufficio Elettorale.

Dati i disagi registrati alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, quando molti elettori hanno scoperto all’ultimo momento che era stato cambiato il loro seggio di appartenenza; il Comune di Messina ha messo online una piattaforma denominata “Dove voto? Trova la tua sezione elettorale”. Per scoprire qual è il seggio in cui dovremo andare a votare basta inserire il codice fiscale.

Infine, a questo link è possibile consultare la guida facile su come si vota per le elezioni regionali, mentre a questo è disponibile quella di riferimento per le elezioni politiche.

