Elezioni Europee 2024 Messina: sul sito del Comune arriva “Dove voto”

Dove voto? In vista delle Elezioni Europee 2024, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione la funzione “Dove voto” sul sito istituzionale del Comune di Messina. Consultare la piattaforma web è semplice: basta inserire il proprio codice fiscale per avere in tempo reale tutte le informazioni sulla sezione dove recarsi a votare.

Elezioni Europee 2024: Messina offre servizi innovativi ai cittadini

Il sindaco Federico Basile insieme agli assessori Roberto Cicala per l’Informatizzazione e Digitalizzazione e Massimiliano Minutoli per i Servizi al cittadino hanno dichiarato: «per queste elezioni europee abbiamo introdotto anche un navigatore GPS che guida l’elettore dalla sua posizione fino all’indirizzo della sezione elettorale. Inoltre, è possibile visualizzare la mappa di tutte le sezioni elettorali della città e la loro posizione. La piattaforma è accessibile anche da dispositivi mobili. Il nostro obiettivo è offrire servizi sempre più innovativi ai cittadini e ridurre eventuali disagi durante le elezioni. Ringraziamo il personale dei Servizi Informativi e Innovazione Tecnologica del Comune per il loro impegno e professionalità, che contribuiscono al miglioramento dei servizi comunali, rendendo la Pubblica Amministrazione un valido alleato per cittadini e imprese, con servizi sempre più efficienti e accessibili».

All’indirizzo https://dovevoto.comune.messina.it è possibile verificare la propria sezione elettorale inserendo il codice fiscale e ottenere immediatamente l’indicazione della sezione dove recarsi a votare.

