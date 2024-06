Elezioni Europee 2024 a Messina: rilascio tessere elettorali e carte d’identità

In vista delle Elezioni Europee 2024 che avranno luogo sabato 8 giugno e domenica 9 giugno, saranno previste aperture straordinarie oltre ai normali orari di ricevimento per il rilascio delle tessere elettorali e delle carte d’identità.

Il servizio Elettorale del dipartimento Affari Generali informa che per facilitare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, ci saranno aperture straordinarie sia a Palazzo Zanca, in Piazza Unione Europea n. 1 (anche per il rilascio delle carte d’identità), sia nelle sei sedi circoscrizionali:

venerdì 7 giugno, dalle ore 9 alle 18;

sabato 8 giugno, dalle 9 alle 23;

domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23.

Le sei sedi circoscrizionali sono le seguenti:

I Circoscrizione – Vico Petraro, 6 – Tremestieri (per rilascio tessere elettorali e carte d’identità);

II Circoscrizione – Palazzo Servizi – stadio San Filippo (per rilascio tessere elettorali e carte d’identità);

III Circoscrizione – Plesso scolastico “La Pira” Camaro San Paolo (per rilascio tessere elettorali);

IV Circoscrizione – via dei Mille is. 88 n. 257 (per rilascio tessere elettorali);

V Circoscrizione – via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina (per rilascio tessere elettorali e carte d’identità);

VI Circoscrizione – via Consolare Pompea n. 1853 Ganzirri (per rilascio tessere elettorali e carte d’identità).

Elezioni Europee 2024: informazioni da ricordare

La tessera elettorale può essere ritirata dal titolare, da un suo familiare convivente o da terzi muniti di delega firmata dal titolare e deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del delegante.

Gli elettori sono invitati a verificare anticipatamente di essere in possesso della propria tessera elettorale e che ci siano ancora spazi disponibili per l’apposizione del bollo della sezione elettorale.

Per votare, gli elettori devono presentare la tessera elettorale e un documento d’identità valido rilasciato dalla pubblica amministrazione con fotografia. È valida anche la ricevuta della carta d’identità elettronica.

Le votazioni si svolgeranno sabato 8 giugno dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23. Per evitare affollamenti, disguidi o ritardi, gli elettori sono incoraggiati a recarsi a votare il prima possibile, evitando le ore vicine alla chiusura delle votazioni.

All’indirizzo https://dovevoto.comune.messina.it è possibile verificare la propria sezione elettorale inserendo il codice fiscale e ottenendo immediatamente l’indicazione della sezione dove recarsi a votare.

