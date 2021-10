Elezioni Comunali 2021: chi ha vinto in provincia di Messina e in Sicilia

Si sono concluse ieri pomeriggio le elezioni comunali organizzate dalla Regione il 10 e 11 ottobre 2021 in 42 comuni della Sicilia. Il primo dato che balza subito all’occhio è il calo generalizzato dell’affluenza.

Il numero di votanti è stato inferiore rispetto all’ultima tornata in 39 comuni su 42. Le uniche eccezioni virtuose si sono registrate ad Adrano (+1%), Galati Mamertino (+6%) e a Ferla (+9%), mentre in tutta la Sicilia il dato definitivo dell’affluenza per le elezioni amministrative 2021 si è fermato al 56,6%. A Messina ha votato il 63,4% degli aventi diritto.

Elezioni annullate nel Palermitano, a San Cipirello, dove non è stato raggiunto il quorum del 50% per poter formare il nuovo consiglio comunale ed eleggere il nuovo primo cittadino. Il Comune era stato sciolto per infiltrazioni mafiose.

Elezioni Comunali 2021: tutti i nomi dei sindaci eletti in provincia di Messina

Nella Città Metropolitana di Messina sono stati eletti 15 sindaci, 5 riconfermati per un altro mandato, 10 tra esordienti e alcuni grandi ritorni. In nessun comune si dovranno tenere i ballottaggi, poiché tutti al di sotto dei 15.000 abitanti, soglia oltre il quale scatta la necessità di convocare uno spareggio tra i due candidati più votati nel caso in cui nessuno abbia la maggioranza.

Ecco l’elenco completo comune per comune dei sindaci eletti in provincia di Messina:

Antillo

Rieletto Davide Paratore;

Rieletto Franco Ingrillì;

Eletto Giuseppe Cuffari;



Eletto Nino Genovese;

Eletto Basilio Ridolfo”;

Eletto Antonio Stroscio;

Rieletto Vincenzo Amadore;

Eletta Tindara La Galia;

Eletto Sebastiano Sanzarello;

Eletto Gianluca Bonsignore;

Rieletto Eugenio Aliberti;

Eletto Filippo Miracula;

Rieletto Franco Cortolillo;

Eletto Bartolo Cipriano;

Eletto Antonino Caselli.

I risultati delle elezioni comunali in Sicilia

La prima reazione politica arrivata dopo la chiusura dei seggi è stata quella del leader del Partito Democratico, Enrico Letta, il quale ha esultato per l’andamento positivo del centrosinistra in Sicilia. L’asse PD-5 Stelle si è rivelato fortunato a Caltagirone, dove è diventato sindaco Fabio Roccuzzo, e a Vittoria, Lentini, Favara e San Cataldo, che torneranno al voto il 24 e il 25 ottobre per il ballottaggio tra centrosinistra+M5S e centrodestra.

Il centrodestra vince al primo turno a Giarre con Leo Cantarella e si posiziona in vantaggio per i ballottaggi ad Adrano con Carmelo Pellegriti e a Porto Empedocle con Calogero Martello.

Proprio da Porto Empedocle si materializza una delle sconfitte più pesanti per il Movimento 5 Stelle, che non è stato in grado di rieleggere l’uscente Ida Carmina, nonostante il tour dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte avesse fatto tappa proprio nell’agrigentino. Insuccesso per i pentastellati anche a Grammichele, nel Catanese. Lì Giuseppe Purpora, sostenuto anche dal PD, ha perso al primo turno contro Giuseppe Greco.

L’unica nota positiva per il Movimento 5 Stelle proviene da Alcamo, dove è stato rieletto con oltre il 40% dei voti il primo sindaco uscente grillino della storia, Domenico Surdi. Surdi, appoggiato anche da alcune liste civiche, ha sconfitto sia il candidato del centrodestra, sia la coalizione di centrosinistra, che non si è voluta unire con il M5S.

Quali comuni andranno al ballottaggio

Domenica 24 e lunedì 25 ottobre si terranno dunque i ballottaggi delle elezioni amministrative in Sicilia. I seggi saranno aperti dalle ore 07:00 alle 22:00 di domenica e dalle 07:00 alle 15:00 di lunedì. Di seguito la lista dei comuni siciliani al ballottaggio:

Adrano;

Canicattì;

Favara;

Lentini;

Porto Empedocle;

Rosolini;

San Cataldo;

Vittoria.

