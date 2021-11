Eduscopio 2021/22, ecco la classifica delle scuole superiori di Messina

Dal liceo “Maurolico” al “La Farina” passando per il “Seguenza” e l’“Archimede”, è online la classifica 2021/22 di Eudoscopio, una guida per aiutare genitori e studenti a scegliere la scuola superiore migliore, per accedere poi preparati all’Università o al mondo del lavoro. Vediamo i dati per Messina e provincia.

Eduscopio è un portale nato nel 2014 con l’obiettivo di offrire uno strumento di confronto – consultabile gratuitamente – per scegliere la scuola più adatta alle proprie esigenze. L’edizione 2021/22 è stata pubblicata online ieri, giovedì 11 novembre, e si basa sull’analisi di circa 1.267.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18) in circa 7.500 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Come si consulta Eduscopio?

Consultare Eduscopio per capire quale sia la scuola più adatta alle proprie esigenze (il proseguimento degli studi con l’Università o l’inserimento nel mondo del lavoro) è molto semplice. Basta accedere alla piattaforma, inserire il proprio nome e indicare se si è uno studente, un docente, un genitore o “altro”. Una volta fatto questo e inserite le ultime informazioni richieste è possibile accedere alla ricerca e individuare, per esempio, il miglior liceo classico, il migliori istituto tecnico, o il miglior linguistico, fino a un raggio di 30km.

Come sono calcolati i punteggi? Per decidere quali sono le scuole migliori, Eduscopio mette insieme i dati riguardanti la media dei voti conseguiti agli esami universitari e la percentuale di esami superati dai diplomati di ogni istituto. Unendo questi dati, il Report calcola l’indice FGA, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).

Eduscopio 2021/22, le scuole migliori di Messina (e provincia)

Per capire quale sia la scuola superiore migliore di Messina abbiamo fatto diverse ricerche, simulando di essere uno studente in cerca di un istituto che prepari al meglio all’Università nel raggio di 30km dalla città dello Stretto. A prima vista, confrontando le tabelle vediamo che la scuola con un punteggio FGA più alto è l’Archimede, che si classifica al primo posto sia per l’indirizzo scientifico (76.11 FGA) sia per il linguistico (73,8). Il miglior liceo classico risulta essere il “Maurolico” (74 FGA), seguito a ruota dal “La Farina” (70,05 FGA).

In alto in classifica, come linguistico, anche il “Bisazza” (67,02), e il “Medi ”di Barcellona Pozzo di Gotto (63,4). Più in basso l’“Ainis” (57,26). Per quel che riguarda i tecnici-tecnologici, primi posti per gli istituti “Majorana” (57,99) e “Da Vinci” (57,21 FGA) di Milazzo, seguiti dal “Verona Trento” di Messina (54,33 FGA). Non rientrano nelle varie classifiche il nautico “Caio Duilio”, l’Itis “Antonello” e il Sant’Ignazio, per mancanza di dati.

Di seguito è possibile consultare le classifiche per quel che riguarda i licei classici, gli scientifici, i linguistici e gli istituti tecnici-tecnologici, ma su Eduscopio sono inserite tutte le categorie. È anche possibile fare la ricerca per comprendere quale scuola superiore prepari meglio al mondo del lavoro. A questo link è possibile accedere alla piattaforma e consultarla in base alle proprie esigenze.

