Eclissi lunare 2022. La signora Luna disegnata da NessuNettuno

Un bellissimo regalo quello che ci fa NessuNettuno, artista messinese, in occasione dell’eclissi lunare 2022 che si verificherà proprio oggi, martedì 8 novembre 2022, ma che purtroppo non sarà visibile dall’Italia. Il fenomeno astronomico, infatti, si potrà osservare negli Stati Uniti, in alcune zone del Sud America, Asia, Australia e Nuova Zelanda.

Durante l’eclissi, Sole Terra e Luna sono perfettamente allineate; l’ombra della Terra oscura del tutto o parzialmente la Luna quando quest’ultima è illuminata dal Sole. Questa tipologia di eclissi viene definita anche rosso sangue per la tonalità che prende la Luna che incrocia il Sole, filtrata dalla Terra. La prossima eclissi lunare si verificherà 5 maggio 2023.

A questo link per vedere l’eclissi lunare 2022.

La signora Luna di NessuNettuno

Sensibile ai fenomeni naturali e alle creature terresti, NessuNettuno dedica gran parte del suo lavoro artistico a queste forme antropomorfe: volti umani da fisionomie armoniche che incontrano elementi botanici, astronomici e faunistici.

