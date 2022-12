Eccellenze internazionali. A Messina il progetto Erasmus+ EUROPEAN INTERNSHIP IN GLOBALIZING WORLD

Da Sabato 26 Novembre a Sabato 17 Dicembre è stato implementato a Messina il progetto Erasmus+ EUROPEAN INTERNSHIP IN GLOBALIZING WORLD – 3 che vede coinvolte, insieme all’Italia e alla Turchia, la Spagna e il Portogallo.

Vetrina Display, l’azienda all’avanguardia nel digital signage, ha ospitato l’Istituto Superiore İbrahim Özaydın d’Istanbul, fiore all’occhiello della capitale turca.

Due eccellenze internazionali si sono incontrate per un tirocinio che ha portato 4 studenti a vivere un’esperienza lavorativa all’insegna dell’elettronica specializzata nella creazione di Display pubblicitari e nel Graphic Design. Il tirocinio ha avuto luogo presso la sede dell’azienda messinese.

L’Istituto Superiore İbrahim Özaydın può vantare ben 7 dipartimenti per i suoi 1200 alunni, spaziando dalla chimica all’office management, passando per l’ICT e arrivando appunto all’elettronica e il grphi9c design. Proprio 4 studenti di questi ultimi due dipartimenti (due per dipartimento), precisamente Sudenur Öztürk, Furkan Bilal Çakıl, Burak Efe Yılmaz ,Yağmur halitoğulları hanno espresso tutta la gratitudine all’imprenditore messinese e CEO di Vetrina Display, Vincenzo Galasso, per un’occasione che ha permesso loro di arricchirsi sia dal punto di vista lavorativo sia da quello umano.

