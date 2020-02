È ufficiale: lo Stretto Pride Messina 2020 si farà. E c’è già una data

È ufficiale: lo Stretto Pride Messina 2020 si farà e «sarà ancora più bello dell’anno scorso». Così il presidente di Arcigay Messina “Makwan” Rosario Duca commenta l’annuncio lanciato sui social stamattina. Ancora è tutto in fase embrionale ma c’è già una data: il 6 giugno 2020.

Dopo il grande successo della prima edizione, svoltasi l’8 giugno 2019, Arcigay Messina si rimette all’opera per organizzare l’evento simbolo della comunità LGBTQ. Un evento importate approdato alla città dello Stretto lo scorso anno per la prima volta in assoluto.

Certo, al momento, come ha spiegato il presidente di Arcigay Messina “Makwan”, la manifestazione è ancora in una fase embrionale, ci si sta organizzando, si stanno sbrigando le pratiche burocratiche, anche se la documentazione da inviare è già stata preparata e spedita, e si stanno facendo le prime riunioni. Quel che è certo, assicura Duca, è che lo Stretto Pride Messina 2020 sarà ancora più bello della prima edizione.

Lo scorso 8 giugno, si ricorderà, migliaia di persone sono scese in strada a Messina per unirsi al corteo che da piazza Antonello è arrivato fino alle scalinate di Palazzo Zanca, tra musica, colori, cartelli e striscioni con i quali si chiedevano uguali diritti per tutti. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori aggiornamenti, ma intanto è possibile dare uno sguardo a quello che è stato lo Stretto Pride 2019 attraverso gli scatti di quell’8 giugno di festa.

