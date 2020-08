È in arrivo la Black Moon: il 19 agosto il fenomeno lunare che non si vede

Alle 23 circa di mercoledì 19 agosto arriva, nella mappa del cielo, la Luna Nera o come la chiamano gli anglofoni the Black Moon. Si tratta di una fase lunare non visibile dalla Terra.

In queste sere d’estate vi è capitato di non vedere la Luna? Se la vostra risposta è sì, stavate in realtà osservando le lune nuove. Quest’anno, ne sono già arrivate due: il 21 giugno e il 20 luglio.

La Black Moon (o Luna Nera)

La Luna Nera non è un termine astronomico ma negli anni è stato associato a una delle fasi lunari. La Black Moon, infatti, può essere la terza luna nuova in una stagione astronomica con quattro lune nuove o la seconda luna nuova nello stesso mese di calendario.

La Luna Nera, quindi, può essere intesa come Luna Nuova se:

Seconda luna nuova nello stesso mese : queste lune nere sono le più comuni e si verificano circa una volta ogni 29 mesi. A causa delle differenze di fuso orario, il mese in cui si verificano può variare.

: queste lune nere sono le più comuni e si verificano circa una volta ogni 29 mesi. A causa delle differenze di fuso orario, il mese in cui si verificano può variare. Terza luna nuova in una stagione di quattro lune nuove : queste lune nere sono più rare e si verificano circa una volta ogni 33 mesi. Quando una stagione ha quattro lune nuove, la terza luna nuova è chiamata luna nera.

: queste lune nere sono più rare e si verificano circa una volta ogni 33 mesi. Quando una stagione ha quattro lune nuove, la terza luna nuova è chiamata luna nera. Nessuna luna nuova a febbraio : circa una volta ogni 19 anni, non c’è luna nuova a febbraio . Questo può accadere solo a febbraio, poiché questo è l’unico mese più breve di un mese lunare (lunazione) . Quando ciò accade, sia gennaio che marzo hanno due noviluni, invece di uno solo, che è la norma.La prossima Luna Nera con questa definizione avverrà nel 2033. Per il fuso orario, queste Lune Nere potrebbero non accadere in tutto il mondo.

: circa una volta ogni 19 anni, non c’è luna nuova a febbraio . Questo può accadere solo a febbraio, poiché questo è l’unico mese più breve di un mese lunare (lunazione) . Quando ciò accade, sia gennaio che marzo hanno due noviluni, invece di uno solo, che è la norma.La prossima Luna Nera con questa definizione avverrà nel 2033. Per il fuso orario, queste Lune Nere potrebbero non accadere in tutto il mondo. Nessuna luna piena a febbraio : circa una volta ogni 19 anni, febbraio non ha la luna piena . Invece, ci sono due lune piene a gennaio e marzo, note anche come doppia luna blu .La prossima Luna Nera con questa definizione avverrà nel 2037.

La Luna Nuova

È la fase lunare che non possiamo vedere affatto dalla Terra, poiché solo il lato più lontano della Luna è illuminato. Tuttavia, 2-5 volte l’anno, la Luna Nuova si trova tra la Terra e il Sole, provocando un’eclissi solare. La Luna Nuova, o almeno una parte di essa, è quindi visibile come una sagoma davanti al Sole.

