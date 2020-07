Due nuovi casi in Sicilia e un decesso: i dati sul coronavirus aggiornati al 30 giugno

Sono 130 in totale gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia, due i nuovi casi e 22 i ricoverati negli ospedali dell’Isola, di cui 3 in terapia intensiva: questo il report della Regione sui contagi da Covid-19, aggiornato al 30 giugno 2020. Segnalato anche un decesso.

Questa la fotografia scattata dalla Regione Siciliana e comunicata alla Protezione civile ieri, martedì 30 giugno, sull’andamento dell’epidemia. Incoraggianti, in linea generale, anche i dati che riguardano l’Italia nel complesso, con un totale di 142 nuovi casi in tutto lo stivale. Numero che sale leggermente rispetto al 29 giugno, quando il dato sui nuovi casi era di 126, ma va considerato l’aumento del numero di tamponi effettuati (48.273 in 24 ore).

Per quel che riguarda la distribuzione regionale, continua a essere la Lombardia il territorio in cui si registrano più nuovi contagi, ovvero 62 corrispondente all’incirca al 43% del totale. I guariti dall’inizio dell’emergenza superano i 190mila, mentre in 12 regioni non ci sono persone ricoverate nelle terapie intensive: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, provincia autonoma di Trento, Val d’Aosta e Veneto. Zero casi in 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Trentino Alto Adige.

In totale in tutta Italia sono 15.563 gli attuali positivi al coronavirus, 933 meno di ieri.

