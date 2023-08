Due autovelox e quattro nuove moto per la Polizia Municipale di Messina

Obiettivo sicurezza per città di Messina: si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 9 agosto, la consegna di quattro nuove moto in uso agli agenti della Polizia Municipale e la presentazione di due autovelox bidirezionali. Presenti il sindaco, Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e il comandante del Corpo della Polizia Municipale, Stefano Blasco.

Le quattro nuove moto, in mostra a piazza Unione Europea, sono entrate in circolazione questa mattina, dopo la benedizione di rito e la presentazione alla città dello Stretto. Per quel che riguarda, invece i due autovelox, si tratta nello specifico di quello ripristinato di Pace, lungo la litoranea Nord di Messina, e del nuovo dispositivo di Santa Margherita. Entrambe le apparecchiature sono bidirezionali.

A commentare, il sindaco di Messina, Federico Basile: «Questa mattina – annuncia – abbiamo presentato quattro mezzi di nuova dotazione alla Polizia Municipale unitamente a due dispositivi autovelox. Relativamente alle due apparecchiature, si tratta della ripristinata postazione in località Pace e del nuovo autovelox di Santa Margherita. I nuovi mezzi e i 2 dispositivi per il controllo elettronico della velocità, rientrano nel più generale progetto volto a garantire il controllo della sicurezza stradale della città per portare avanti un’importante opera di prevenzione e informazione rispetto a comportamenti di guida rischiosi».

Loading... ×

I due autovelox hanno preso il posto di quelli vecchi già presenti sulla litoranea, a Pace, e sul rettilineo di Santa Margherita, ma danneggiati e fuori uso da tempo. D’ora in poi saranno di nuovo in funzione per multare gli automobilisti che superano i limiti di velocità previsti per le due tratte stradali.

(30)