Doppio appuntamento per il concerto di Elodie a Messina: il 24 e il 25 novembre al PalaRescifina

Dopo pochissimi giorni dall’annuncio del concerto di Elodie a Messina previsto per il 25 novembre, arriva un’altra grande notizia per i suoi fan. L’artista raddoppia la tappa nella città dello Stretto, andando in scena, sempre al PalaRescifina, il 24 novembre. Si tratta di una seconda, imperdibile, data del tour “Elodie Show 2025″.

L’entusiasmo del pubblico e l’elevata richiesta di biglietti hanno spinto l’organizzazione ad aggiungere un nuovo appuntamento a Messina, confermando ancora una volta il forte richiamo di una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano.

Concerto Elodie a Messina: un segnale importante

Il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro hanno dichiarato: «siamo felici che Messina possa accogliere due serate consecutive di grande musica con un’artista del calibro di Elodie. La seconda data è un segnale importante, che premia l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere una proposta culturale continuativa, capace di attrarre pubblico da tutto il territorio. Il PalaRescifina sarà ancora una volta teatro di partecipazione, emozioni e spettacolo».

Anche questo nuovo appuntamento rientra nel calendario di eventi patrocinati dal Comune di Messina, ed è organizzato da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

I biglietti per la nuova data del 24 novembre sono disponibili online a partire dalle ore 14.00 di lunedì 16 giugno e dalle ore 11 di sabato 21 giugno nei punti vendita autorizzati.

