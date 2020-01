Messina. Domani tram a metà: le alternative per evitare disagi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Possibili disagi nel servizio tram a Messina per la parzializzazione del trasporto, a causa di interventi di potatura degli alberi, che saranno effettuati domani, 18 gennaio, in prossimità della linea nel tratto da via Lucania e via Don Luigi Orione, nei pressi di Villa Dante.

Atm comunica che il tram sarà parzializzato dalle 7 alle 17, nella tratta dalla fermata Bonino (Zir) alla Stazione, con sostituzione del servizio con la linea 28 dell’autobus o con lo Shuttle 100, per garantire comunque l’attività del trasporto.

Il tratto di tram che rimarrà attivo è quello che va dalla fermata Repubblica (Piazza Stazione) al capolinea del Museo Regionale di Messina.

Se da un lato dovremo sopportare una giornata di probabili disagi nei servizi di trasporto, dall’altro però la potatura degli alberi risulta necessaria, in quanto non è la prima volta che a causa del maltempo il tram deve fermarsi per qualche tronco o grosso ramo caduto sulla linea.

Per risolvere il problema e limitare, quindi, ulteriori stop del servizio, il Comune di Messina sta provvedendo a mettere in sicurezza tutti gli alberi che si trovano in prossimità della linea tram.

