Domani a Messina il Ministro Mara Carfagna: il programma della visita istituzionale

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, sarà a Messina domani, venerdì 1 ottobre, per una riunione tecnico operativa sullo stato di avanzamento dei lavori di abbattimento e bonifica delle baracche. Successivamente, l’esponente del Governo Draghi si recherà all’Annunziata per assistere all’avvio delle operazioni di demolizione della baraccopoli.

Il Ministro Mara Carfagna torna nella città dello Stretto dopo la visita dello scorso maggio 2021, a seguito dell’approvazione del provvedimento che ha destinato a Messina 100 milioni di euro per il risanamento, nominando Commissario straordinario il Prefetto Cosima Di Stani. «Qui – aveva dichiarato allora l’esponente dell’Esecutivo – siamo riusciti a portare soluzioni per un problema che ci trascinavamo da decenni, quella che ho definito una vergogna nazionale, indegna di un Paese civile: migliaia di persone private dei loro diritti fondamentali, il diritto a una casa decente, ai servizi, ai collegamenti, a un’istruzione di qualità».

Come si anticipava, il programma della visita istituzionale del Ministro Mara Carfagna a Messina di domani, venerdì 1 ottobre, prevede una prima tappa alle ore 10.00, alla Prefettura, per una riunione tecnico operativa sullo stato di avanzamento dei lavori di abbattimento e bonifica delle baraccopoli. Dopodiché – su invito del sindaco Cateno De Luca –, il Ministro presenzierà alle 11.30 all’avvio delle operazioni di demolizione delle baracche dell’“Annunziata”. Al termine della visita il Ministro Carfagna lascerà Messina per dirigersi a Reggio Calabria.

