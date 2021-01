Divieto di sosta in centro a Messina: le strade interessate fino al 15 gennaio

Per interventi di bonifica –svolti dalla Messinaservizi Bene Comune – vigerà il divieto di sosta in diverse strade del centro di Messina, dal viale San Martino a via Oratorio della Pace.

La sosta sarà vietata da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio:

dalle 05.00 alle 12.00.

Dove vigerà il divieto di sosta a Messina?

Secondo il cronoprogramma della Messinaservizi, in questi 5 giorni saranno interessate 3 aree della città con divieto di sosta in alcune delle zone del centro di Messina. Molti interventi di bonifica verranno svolti nel quadrilatero di via XXIV Maggio.

Il calendario degli interventi:

Lunedì 11 gennaio : quadrilatero compreso tra viale San Martino (lato monte), entrambi i lati di via Brescia e di via Lodi, viale Europa (lato sud) e i tratti di strada interclusi di via Milano e via Pavia.

: quadrilatero compreso tra viale San Martino (lato monte), entrambi i lati di via Brescia e di via Lodi, viale Europa (lato sud) e i tratti di strada interclusi di via Milano e via Pavia. Martedì 12 gennaio : quadrilatero compreso tra le vie Lodi (entrambi i lati), Brescia (entrambi i lati), Bergamo (entrambi i lati), viale Europa (lato sud) e il tratto di strada intercluso di via Milano (entrambi i lati).

: quadrilatero compreso tra le vie Lodi (entrambi i lati), Brescia (entrambi i lati), Bergamo (entrambi i lati), viale Europa (lato sud) e il tratto di strada intercluso di via Milano (entrambi i lati). Mercoledì 13 gennaio : il quadrilatero compreso tra le vie XXIV Maggio (entrambi i lati), San Cristoforo (entrambi i lati), corso Cavour (lato monte), via della Munizione (ambo i lati) e i tratti di strada interclusi delle vie Oratorio della Pace (entrambi i lati) e Romagnosi (entrambi i lati).

: il quadrilatero compreso tra le vie XXIV Maggio (entrambi i lati), San Cristoforo (entrambi i lati), corso Cavour (lato monte), via della Munizione (ambo i lati) e i tratti di strada interclusi delle vie Oratorio della Pace (entrambi i lati) e Romagnosi (entrambi i lati). Giovedì 14 gennaio : il quadrilatero compreso tra le vie XXIV Maggio (entrambi i lati), San Cristoforo (entrambi i lati), Santa Caterina dei Bottegai (entrambi i lati), corso Cavour (lato monte) e i tratti di strada interclusi delle vie Oratorio della Pace (entrambi i lati) e Romagnosi (entrambi i lati).

: il quadrilatero compreso tra le vie XXIV Maggio (entrambi i lati), San Cristoforo (entrambi i lati), Santa Caterina dei Bottegai (entrambi i lati), corso Cavour (lato monte) e i tratti di strada interclusi delle vie Oratorio della Pace (entrambi i lati) e Romagnosi (entrambi i lati). Venerdì 15 gennaio: il quadrilatero compreso tra le vie XXIV Maggio (entrambi i lati), Santa Caterina dei Bottegai (entrambi i lati), viale Boccetta (lato sud), corso Cavour (lato monte) e i tratti di strada interclusi di via Oratorio della Pace (entrambi i lati), di via Romagnosi (entrambi i lati) e di via San Paolo dei Disciplinanti.

