Divieti di sosta in centro città: le strade di Messina interessate dalle limitazioni

Per nove giorni, dal 28 marzo al 5 aprile, insisteranno divieti di sosta in diverse zone di Messina; i provvedimenti viari si rendono necessari per il rifacimento della pavimentazione stradale. Le strade interessate dalle limitazioni viarie sono: via Catania, via Don Orione, via Tortona, via Lucania e via Risorgimento.

I divieti di sosta saranno effettivi nella fascia oraria che va dalle 07:30 alle 17:00. Vediamo adesso nello specifico i giorni e i tratti di strada in cui verranno eseguito i lavori di manutenzione e ripristino.

Da lunedì 28 a mercoledì 30 marzo : divieto di sosta in via Catania , carreggiata monte, direzione di marcia nord-sud, nel tratto compreso tra viale Europa e via Monza . La sosta sarà vietata sul lato monte e il transito veicolare per semicarreggiata, consentendolo nella semicarreggiata non impegnata dagli interventi. Nel tratto interessato sarà, inoltre, istituito il limite massimo di velocità 30 km/h. L’eventuale temporanea chiusura al transito della bretella di collegamento, che consente ai veicoli che impegnano la rotatoria “Boris Giuliano” di immettersi in via Catania, dovrà avvenire esclusivamente nella fascia oraria che va dalle 14:30 alle 16:30. I divieti di sosta su entrambi i lati , di transito veicolare per semicarreggiata, consentendolo nella semicarreggiata non impegnata dagli interventi e il limite massimo di velocità di 30 km/h, insisteranno anche sulle vie Don Orione e Tortona .

