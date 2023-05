Divieti di balneazione per l’estate 2023: ecco dove non si può fare il bagno a Messina

Online l’ordinanza del sindaco Federico Basile contenente i divieti di balneazione in vigore durante l’estate 2023 a Messina. Il Dipartimento Ambiente e Sanità del Comune è stato incaricato di collocare i cartelloni appositi nei tratti di spiaggia interessati. Ecco tutte le zone della città dello Stretto in cui non si potrà fare il bagno a mare.

Via alla stagione balneare 2023, iniziata lo scorso 1 maggio, che si concluderà il 31 ottobre. A stabilirlo è stato il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato della Salute, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Alla pubblicazione, segue l’ordinanza sindacale contenente i divieti di balneazione per Messina.

Divieti di balneazione 2023 a Messina: ecco dove non si può fare il bagno quest’estate

I tratti di mare e di costa permanentemente non adibiti alla balneazione per inquinamento sono:

quelli compresi dalla foce del torrente Larderia al torrente Portalegni, per un tratto di 6400 metri;

da 50 metri a sud dall’ex ospedale Regina Margherita a 100 metri a nord dalla foce del torrente Annunziata, per 630 metri;

da 100 metri a sud a 100 metri a nord del canale Lago Piccolo di Torre Faro per un tratto di 200 metri.

Non sono inoltre balneabili le aree portuali:

tra via Brasile ed il torrente Portalegni, per 8950 metri;

tra il porto di Tremestieri sino al torrente Larderia, per 1400 metri.

Infine il divieto di balneazione vige anche per i tratti di mare e di costa interessati da immissioni di sbocco di canali, fiumi, torrenti e depuratori:

dalla foce del torrente Giampilieri a 50 metri a nord dello stesso, per un tratto di 100 metri;

da 100 metri ad est del depuratore di Acqualadroni a 100 ad ovest per 200 metri.

