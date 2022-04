Divieti di balneazione per l’estate 2022: dove non si può fare il bagno a Messina

Il Commissario Straordinario Leonardo Santoro ha firmato l’ordinanza contenente i divieti di balneazione per la prossima stagione estiva sul territorio del comune e della provincia di Messina. Vediamo il contenuto del documento e dove non si potrà fare il bagno in città nell’estate 2022.

A seguito della pubblicazione da parte della Regione Siciliana dell’ordinanza che sancisce l’inizio della stagione balneare 2022 per il 1° maggio e la fine il 31 ottobre, il Commissario del Comune di Messina ha stilato l’elenco dei tratti di mare e spiaggia di città e provincia in cui non si potrà fare il bagno. Il divieto di balneazione è motivato da diverse ragioni, tra cui l’inquinamento dell’acqua, le immissioni.

Divieti di balneazione 2022: dove non fare il bagno a Messina

Pubblichiamo, di seguito, l’elenco dei tratti di costa di Messina in cui vigerà il divieto di balneazione per inquinamento:

Dalla Foce del torrente Larderia alla Foce del torrente Portalegni;

Da 50m Sud dell’ex Ospedale “Regina Margherita” a 100m nord della foce del torrente Annunziata;

Da 100m Sud canale Lago Piccolo Torre Faro a 100m Nord canale Lago Piccolo Torre Faro.

Divieti di balneazione a Messina per “altri motivi”:

Da Lato Sud del Porto Tremestieri al torrente Larderia;

Dal torrente Portalegni a via Brasile.

Divieti di balneazione per “immissioni“:

Dalla foce del torrente Giampilieri a 50m Nord foce torrente Giampilieri;

Da 100m Est Scarico Depuratore di Acqualadroni a 100m Ovest Scarico Depuratore di Acqualadroni.

I divieti di balneazione della provincia di Messina e altri dettagli sono disponibili a questo link.

