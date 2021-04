Divieti di balneazione a Messina, online l’ordinanza: ecco dove non si potrà fare il bagno

È online l’ordinanza De Luca che stabilisce quali sono i tratti del mare di Messina in cui vigeranno i divieti di balneazione per la stagione balneare 2021, che prenderà il via il prossimo 1° maggio e si concluderà il 31 ottobre. Vediamo quali sono, punto per punto, le acque della città dello Stretto in cui è vietato fare il bagno.

Il Dipartimento Ambiente e Sanità del Comune di Messina è incaricato di collocare i cartelli metallici per indicare i divieti di balneazione all’inizio di tutte le strade di accesso, pedonali o carrabili, a tutti i tratti di mare interessati e di rimuovere quelli precedentemente collocati indicanti il divieto di balneazione in zone non comprese nel presente provvedimento.

Sulla base dell’ordinanza 111 del 27 aprile 2021, i tratti di mare e di costa permanentemente non adibiti alla balneazione per inquinamento sono quelli compresi:

dalla foce del torrente Larderia al torrente Portalegni, per un tratto di 6400 metri;

da 50 metri sud dall’ex ospedale Regina Margherita a 100 metri nord dalla foce del torrente Annunziata, per 630 metri;

da 100 metri a sud a 100 metri a nord del canale Lago Piccolo di Torre Faro per un tratto di 200 metri.

Non sono inoltre balneabili le aree portuali:

tra il torrente Portalegni e via Brasile, per 8950 metri;

tra il porto di Tremestieri sino al torrente Larderia, per 1400 metri.

Divieto di balneazione anche per i tratti di mare e di costa interessati da immissioni di sbocco di canali, fiumi, torrenti e depuratori dalla foce del torrente Giampilieri a 50 metri a nord dello stesso, per un tratto di 50 metri; e da 100 metri ad est del depuratore di Acqualadroni a 100 ad ovest per 200 metri.

