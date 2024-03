Disturbi del comportamento alimentare: a Messina si presenta “Arcadia VR

A Messina si presenta “Arcadia VR”:un progetto unico in Italia perché affronta i disturbi del comportamento alimentare con realtà virtuale e intelligenza artificiale. L’appuntamento è per mercoledì 20 marzo, giornata dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 19:00, presso la sala Laudamo dell’Ente Regionale Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Che cos’è “Arcadia VR”

Il progetto “Arcadia VR” punta a sviluppare, testare e implementare metodi, tecnologie e strumenti innovativi basati sull’utilizzo di realtà virtuale e intelligenza artificiale. Questi strumenti mirano a valutare e trattare in modo più efficace i disturbi del comportamento alimentare.

Le potenzialità di “Arcadia VR” verranno presentate durante l’appuntamento “Coffee Talk: Art & Neuroscience”, un evento che promuove un approccio inclusivo e multidisciplinare alla discussione. Con un dialogo aperto e informale, arte e scienze si intrecciano per approfondire la complessità dei disturbi del comportamento alimentare.

Anoressia e bulimia

«I disturbi del comportamento alimentare riguardano il rapporto con il cibo e l’immagine del proprio corpo, portando a pensieri ossessivi su cibo, peso, forma corporea e controllo dell’alimentazione. Includono condizioni come l’anoressia nervosa, il disturbo da alimentazione incontrollata e la bulimia nervosa, evidenziando la crescente preoccupazione sociale per la loro diffusione e l’esordio precoce». Ha sottolineato sottolinea Flavia Marino, ricercatrice del Cnr-Irib di Messina, psicologa e psicoterapeuta

Realtà virtuale e disturbi del comportamento alimentare

«La realtà virtuale – dichiarano il prof. Riva dell’Università Cattolica e l’ing. Giovanni Pioggia del Cnr-Irib di Messina – potenziata dall’intelligenza artificiale e dalle più recenti tecnologie di interazione uomo-computer, offre soluzioni innovative per affrontare i sintomi dei disturbi del comportamento alimentare, supportate da evidenze scientifiche che dimostrano l’efficacia di questo approccio clinico traslazionale. In particolare, queste tecnologie possono aiutare a modulare il cambiamento delle distorsioni corporee percettive implicite ed esplicite. La sensazione di presenza offerta dalla realtà virtuale (VR) rappresenta uno strumento molto potente per valutare e trattare i disturbi della salute mentale, poiché gli utenti si sentono immersi e agiscono in un mondo digitale come se fosse reale, vivendo così esperienze trasformative rispetto alla propria percezione del corpo, delle emozioni, e della realtà che li circonda».

«Il valore aggiunto della VR rispetto ad altre esperienze sintetiche, rimarca il prof. Riva, è appunto la sensazione di presenza, cioè la sensazione di essere effettivamente lì all’interno dell’ambiente digitale che sostituisce le percezioni reali del proprio corpo».

Il progetto Arcadia VR – Assistenza e Riabilitazione del Comportamento Alimentare tramite Dispositivi basati sull’Intelligenza Artificiale e sulla Realtà Virtuale, è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), i cui partner sono: Cnr-Irib di Messina, Università Cattolica di Milano, Madre Teresa srl di Lecce, Medilink srl e SB-Setec spa di Siracusa, in collaborazione esterna con le Aziende Sanitarie di Messina, Lecce e Trapani, e il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (Mhih).

Il programma dell’appuntamento

La serata prevede interventi di esperti che condivideranno conoscenze e ultime ricerche, tra cui:

Giuseppe Riva dell’Università Cattolica di Milano,

Caterina Renna dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce,

Silvia Ruggieri del Cnr-Irib di Palermo,

Maria Letizia Caracciolo e Maria Trimarchi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con la moderazione di Marco Ferrazzoli, dirigente tecnologo del Cnr.

Seguirà una happening di danza de “Le Sorelle” di Lecce.

L’incontro ha l’obiettivo di rendere il dialogo e la sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare accessibili al vasto pubblico. È patrocinato da:

Comune di Messina,

dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce,

dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina,

dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani,

dall’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina.

Gli organizzatori dell’evento sono: Flavia Marino, Rosa Musotto, Alfio Puglisi, Antonio Cerasa, Antonio Barbera, Giovanni Pioggia. L’ingresso è gratuito.

