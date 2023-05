Disservizi Viadotto Ritiro, oggi l’incontro al CAS con la ditta esecutrice dei lavori

Troppi disservizi alla viabilità lungo la tangenziale di Messina in questi ultimi giorni. Il presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, ha convocato, per la mattinata di oggi, 9 maggio 2023, i responsabili della Toto Costruzioni, ditta esecutrice dei lavori di rifacimento del viadotto Ritiro.

Aperto per consentire l’avvio della fase finale dei lavori sul viadotto Ritiro, il bypass Baglio è stato teatro in soli quattro giorni (per l’esattezza dal pomeriggio del 5 maggio) di ben tre chiusure. Il presidente del consorzio Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, vuole vederci chiaro e ha programmato una riunione urgente per questa mattina con il Rup, il direttore dei lavori e i responsabili della Toto Costruzioni. Presente anche il nuovo direttore generale del CAS, l’ingegnere Dario Costantino.

(25)