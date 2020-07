Disservizi postali a Messina, la replica di Poste italiane

Martedì scorso vi avevamo riferito dei disservizi postali segnalati dal consigliere della V circoscrizione Paolo Barbera, relativi ad alcune zone di Messina ed in particolare all’ufficio di Scala Ritiro. Oggi arriva la risposta di Poste Italiane, che, attraverso una nota stampa, fornisce alcune precisazioni.

“L’offerta di Poste Italiane sul territorio avviene attraverso tre uffici postali-si legge nella nota– che erogano servizi alla clientela anche di pomeriggio (Messina 2) e garantiscono un presidio coerente con la domanda da parte della cittadinanza. Anche nell’Ufficio Postale di Scala Ritiro il personale assicura lo svolgimento delle attività con particolare attenzione ai primi giorni del mese quando vengono pagate le pensioni”.

Poste Italiane sottolinea poi come a disposizione degli utenti, in particolare di quelli più anziani, l’azienda abbia messo a disposizione alcuni servizi che, se fossero sfruttati al meglio, eviterebbero le file agli sportelli. “A proposito del ritiro in contanti della pensione allo sportello- scrive Poste Italiane– ricordiamo la possibilità di richiedere l’accredito dei ratei pensionistici sul libretto o sul conto bancoposta che offre ai pensionati la possibilità di prelevare dagli sportelli ATM Postamat in funzione 24 ore su 24 e garantisce un plafond assicurativo di 700 euro a copertura dei rischi per eventuali furti o rapine”.

Infine l’azienda pone l’attenzione sui ritardi nel recapito della corrispondenza che, purtroppo, i cittadini messinesi sono costretti a subire da mesi. ” Per quanto riguarda il servizio di recapito delle bollette di utenze domestiche-spiega– si ricorda che non viene sempre svolto da Poste Italiane: alcune aziende erogatrici hanno infatti incaricato della consegna altre società che operano come competitor”.

(690)