Disinfestazione a Messina contro la zanzara tigre: il calendario fino al 27 settembre

Messinaservizi Bene Comune ha avviato da ieri, martedì 16 settembre 2025, un nuovo ciclo di disinfestazione contro la zanzara tigre a Messina. Gli interventi saranno effettuati nelle ore notturne con il seguente calendario:

1° GIORNO – dalle ore 00:00 di martedì 16 settembre

Area Sud: Altolia, Molino, Giampilieri, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Sup., Briga Marina.

Area Centro: Gravitelli, Case popolari, Via Padre Nino Trovato, Via Pietra Santa, Valle degli Angeli, Piazzetta Palmara, Via del Santo, Quadrato Ospedale Piemonte, Messina 2.

2° GIORNO – dalle ore 00:00 di mercoledì 17 settembre

Area Sud: Santo Stefano di Briga, Santa Margherita Paese, Santa Margherita Lungomare, Ponte Schiavo, Runci, Santa Margherita Marina, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna, Galati Marina.

Area Centro: Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Mito, Via Polveriera, Bisconte, Cataratti, Fondo Pugliatti.

Interventi dal terzo al quinto giorno

Il calendario di disinfestazione della zanzara tigre da parte di Messinaservizi a Messina proseguirà così:

3° GIORNO – dalle ore 00:00 di giovedì 18 settembre

Area Sud: Tipoldo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Larderia Superiore, Larderia Inferiore, Mili Marina, Mili Moleti, Tremestieri.

Area Centro: Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli Inferiore e Superiore, Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio, Via Puntale Arena, Cristo Re, Via dei Carrai e limitrofe, Via Dino e Clarenza, Via Saccano, Piazza Basico’, Via Grattoni, Via Rocca Guelfonia e limitrofe, Scoppo.

4° GIORNO – dalle ore 00:00 di venerdì 19 settembre:

Area Sud: Santa Lucia.

Area Nord: Via Duca degli Abbruzzi, Quadrato Via Brasile, Via Principessa Mafalda, Via Fulci, San Licandro, Annunziata, Via Olimpia, Via Umberto Fiore, Conca d’Oro.

5° GIORNO – dalle ore 00:00 di sabato 20 settembre

Area Sud: Zafferia, Villaggio Unrra, Pistunina, Villaggio Cep. Area Nord: Torrente Trapani Alto, Via Nuova Panoramica, Viale Regina Elena, Viale della Libertà, Piazza Castronovo lato mare, Piazza Castronovo lato monte, Quadrato Manzoni, Via Palermo, Badiazza.

Ulteriori interventi

6° GIORNO – dalle ore 00:00 di lunedì 22 settembre

Area Sud: Contesse, Minissale, Quadrato Gazzi, Viale Gazzi, Rione Taormina, Quadrato Zir. Area Nord: Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Nicola, San Michele.

7° GIORNO – dalle ore 00:00 di martedì 23 settembre

Area Sud: Cumia Inferiore e Superiore, Bordonaro, Bordonaro Case Gialle, San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore, Piano Stella, Case Gescal, San Giovannello, Baglio.

Area Nord: Villaggio Giostra.

8° GIORNO – dalle ore 00:00 di mercoledì 24 settembre

Area Sud: Villaggio Aldisio, Mangialupi, Fondo Fucile. Area Nord: Ortoliuzzo, Rodia, Marmora, San Saba, Spartà, Acqualadrone.

Messinaservizi disinfestazione zanzara tigre: raccomandazioni

9° GIORNO – dalle ore 00:00 di giovedì 25 settembre

Area Centro: Circonvallazione, Quadrato Rione Ferroviari, Provinciale, Rione Cannameli, Quartiere Lombardo, Quartieri Nuovi della Mosella, Quadrilatero da Fontana di Nettuno a Viale Giostra.

Area Nord: Salice, Gesso, Castanea delle Furie, Torrente Papardo, Sperone, Curcuraci, Faro Superiore.

10° GIORNO – dalle ore 00:00 di venerdì 26 settembre 2025

Area Centro: Quadrato Duomo – Stazione – Università – Teatro; Quadrato compreso tra viale Boccetta, via Palermo, via Garibaldi e viale Regina Margherita; Quadrato CGIL – Orto Botanico – Tommaso Cannizzaro alta.

Area Nord: Ganzirri Paese, Ganzirri Giro Lago, Torre Faro.

11° GIORNO – dalle ore 00:00 di sabato 27 settembre 2025

Area Centro: Quadrato UPB, via Industriale, San Raineri e Quadrato via Don Blasco, Quadrato San Paolino, Cortina del Porto – Villa Thalatta, via Garibaldi.

Area Nord: Paradiso, Contemplazione, Pace (comprese le case popolari), Sant’Agata, Granatari, Mortelle.

Si raccomanda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti; di mettere al riparo animali domestici e da compagnia; di chiudere finestre e balconi; e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. Si avvisa inoltre che nel caso di condizioni meteorologiche avverse la programmazione potrebbe subire variazioni.

Si rimanda al sito web: https://www.messinaservizibenecomune.it/ e i canali social di Messinaservizi Bene Comune per eventuali aggiornamenti.

