Differenziamo Saponara, un corso per imparare ad avere cura dell’ambiente

Differenziamo Saponara è un corso di formazione per imparare a fare il compost e avere cura dell’ambiente. L’incontro è promosso dal Comune di Saponara, Siculcoop e Saponara da Rifiuti a Risorse, in collaborazione con Associazione Rifiuti Zero Sicilia, Associazione Italiana Compostaggio Sicilia Rivivere a Colori Saponara ANPAS & NCS New Circular Solutions.

L’appuntamento, rivolto ai saponaresi, è per giovedì 16 settembre, alle 18:30, nell’Aula Consiliare di Saponara. Inoltre partecipando al corso, i cittadini riceveranno una compostiera in comodato gratuito. Per partecipare basta inviare una mail a: compostaggio.saponara@gmail.com.

Differenziamo Saponara

Ognuno deve darsi da fare per rendere l’ambiente più pulito, a Saponara faranno un corso per imparare a creare una compostiera domestica. Il compost è un terriccio organico, fertilizzante e concimante è può essere realizzato attraverso i rifiuti organici della cucina o del giardino, per esempio. Utilizzare una compostiera domestica fa parte delle buone pratiche per salvaguardare l’ambiente e risparmiare economicamente sulle bollette.

Esistono tre tipologie di compostaggio:

industriale

domestico

di comunità

Il compostaggio di di comunità si sta sviluppando in diverse parti d’Italia. Al momento sono 14 i compostaggi di comunità in tutto il Paese. In Sicilia è stato realizzata una compostiera di comunità a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, inaugurata a febbraio 2018.

