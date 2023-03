Deposito del Gran Camposanto chiuso da quasi 4 mesi. Gioveni: «Quando la riapertura?»

Capire quali sono i tempi per la conclusione dei lavori al deposito del Gran Camposanto di Messina e se ci sono i margini per una riapertura temporanea del deposito in vista di Pasqua: questi gli obiettivi dell’interrogazione inoltrata dal Consigliere Comunale Libero Gioveni al sindaco Federico Basile e all’assessore ai Cimiteri, Massimiliano Minutoli.

Iniziati ormai circa quattro mesi fa, i lavori al deposito del Cimitero Monumentale di Messina si erano resi necessari a causa delle frequenti infiltrazioni nel solaio, dovute all’assenza dei canali di scolo delle acque piovane. Gli interventi, che prevedono quindi la manutenzione della copertura, sono stati affidati con un appalto con importo a base di gara di 550mila euro e sono tuttora in corso.

In vista del periodo pasquale, il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, interroga la Giunta Basile: «Da quanto risulta allo scrivente – scrive –, inizialmente per queste lavorazioni non si era resa necessaria la chiusura del deposito, anche per venire incontro ai congiunti che, in attesa della sepoltura dei propri cari, desiderano recarsi in loco per visitarli. Tuttavia, dallo scorso 28 novembre, a seguito di lavori di demolizione propedeutici alla fase esecutiva, il Dipartimento per ragioni di sicurezza ha inteso disporre la chiusura del deposito “per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle lavorazioni che comportano potenziale pericolo per la pubblica incolumità”, significando quindi (avendolo fatto intendere) che una volta terminate queste operazioni preliminari la struttura sarebbe stata riaperta».

«Durante il periodo natalizio – ricorda Gioveni –, la chiusura era stata sospesa, proprio per consentire alle famiglie, in un periodo certamente più sentito, di onorare la memoria dei loro cari scomparsi. E in questi giorni che sono sempre più prossimi a un altro periodo forte dell’anno come quello pasquale, il sottoscritto ha ricevuto diverse segnalazioni da famiglie che naturalmente desidererebbero rendere omaggio ai loro defunti».

Per queste ragioni, chiede essere informato circa «lo stato dell’arte e capire se ci sono i margini per una riapertura anche provvisoria del deposito visto l’approssimarsi del periodo pasquale, tenuto anche conto che il provvedimento di chiusura era stato disposto, come riportato in premessa, “solo per il tempo strettamente necessario….”, consentendo così ai congiunti di poter onorare da vicino la memoria dei loro cari».

L’interrogazione è indirizzata, in particolare, al sindaco di Messina, Federico Basile, e all’assessore ai Cimiteri, Massimo Minutoli.

