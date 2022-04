Dedicato a tutti i messinesi, online il nuovo video di Ezio Cosenza: “Miss.ina lockdown”

Piazza Castronovo vuota il giorno della Vara, le sirene delle ambulanze, l’ex premier Giuseppe Conte, che da un piccolo televisore annuncia il lockdown: è online, in streaming a partire da oggi, 8 aprile, il video di Ezio Cosenza dedicato ai messinesi, che racconta Messina alle prese con il covid.

Lo avevamo annunciato qualche giorno fa, e vi avevamo mostrato il trailer: è online “Miss.ina lockdown”, l’ultimo lavoro di Ezio Cosenza, il filmmaker messinese che nel 2018 aveva commosso il web raccontando la malinconia e il senso di nostalgia dei fuori sede. Il giovane professionista è tornato, con un video breve, di 5 minuti, che condensa due anni di lotta contro la pandemia coronavirus, due anni di sacrifici, vittorie e sconfitte, e ci mostra la città dello Stretto, riservandoci una piccola sorpresa nel finale, con l’interpretazione commovente di una canzone tanto nota ai cittadini messinesi.

Il video è dedicato alla città dello Stretto: «A tutti i messinesi – scrive Ezio Cosenza. A tutti coloro ai quali il covid ha stravolto la vita. A chi ha perso il lavoro, A chi ha dovuto chiudere la propria attività, Ai nostri anziani rimasti soli, A tutti coloro che hanno combattuto il virus in prima linea, A chi il covid ha portato via una persona cara, A chi ha lottato in terapia intensiva e ce l’ha fatta, A chi non c’è più. Dedico questo video ad ognuno di voi per ricordare cosa Messina e il resto del mondo ha vissuto in questi ultimi anni. Un piccolo gesto per non dimenticare ciò che è stato e ricordare ciò che ci ha unito».

