Decathlon assume anche a Milazzo: come candidarsi al lavoro

Buone notizie per chi è in cerca di una nuova occupazione: Decathlon infatti ha pubblicato nuove offerte di lavoro in Sicilia; diverse le figure richieste che verranno impiegate nelle sedi di: Carini, Milazzo, Trapani e Catania. Nel dettaglio, i requisiti richiesti e come candidarsi.

Lavoro Decathlon a Milazzo

La nota azienda di articoli sportivi è alla ricerca di addetti alle vendite. I posti disponibili sono:

1 a Carini con contratto temporaneo part-time;

con contratto temporaneo part-time; 2 a Milazzo con contratto a tempo determinato part-time ;

con contratto a tempo determinato part-time ; 2 a Trapani con contratto a tempo determinato part-time ;

con contratto a tempo determinato part-time ; 1 a Catania, con contratto a tempo determinato con contratto part-time.

Le figure avranno la responsabilità di:

accogliere e accompagnare il cliente;

rendere dinamico il commercio, garantendo la disponibilità dello stock;

prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del tuo negozio;

mettere la passione sportiva al servizio di clienti, club e scuole del territorio;

sviluppare la strategia 4R (riduco, riuso, riciclo, riparo).

Non è richiesta una formazione specifica o esperienza pregressa. La retribuzione va dai 750 ai 920 euro mensili.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni basta inviare la propria candidatura a questo link.

(251)