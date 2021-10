De Luca torna in Consiglio Comunale, ma l’Aula si svuota per protesta e cade la Seduta

Banchi vuoti in Consiglio Comunale. Un colpo di scena tutt’altro che inaspettato, in occasione della Seduta per la presentazione delle relazione del terzo anno di mandato del sindaco Cateno De Luca, la maggior parte dei gruppi consiliari ha abbandonato la Seduta. A spiegare il perché è stato il presidente Claudio Cardile.

Al momento dell’apertura dei lavori, i consiglieri comunali presenti in Aula erano 21, pochi minuti dopo, a seguito del discorso di Cardile, sono rimasti in quattro. Ad abbandonare i lavori in segno di protesta i gruppi: Pd, M5S, Lega, Bramanti Sindaco, Ora Messina, Libera Me, Sicilia Futura.

Di seguito, quanto affermato dal presidente Claudio Cardile: «Come Presidente ho necessità di intervenire. La norma prevede che annualmente il Sindaco riferisca del proprio operato in Consiglio Comunale. Il legislatore ha voluto immaginare corretti rapporti istituzionali tra gli organi della politica cittadina che prevedano un dialogo tra il sindaco e il Consiglio. Nel nostro Comune però questi rapporti tra Sindaco e Consiglio sono stati interrotti bruscamente e malamente proprio dal Sindaco. Il rapporto è stato invece caratterizzato dalla sua assenza ai lavori di questo Consesso, dalla delegittimazione costante del Consiglio Comunale e dagli insulti rivolti al Presidente e agli altri consiglieri. Sulla base di questo, appare assolutamente inutile e superfluo questo rito formale della presentazione della relazione del Sindaco al Consiglio, anche se ho dovuto convocarlo per dovere istituzionale. Lo stesso Sindaco non riconosce il ruolo del Consiglio. Ha infatti presentato questa relazione in diverse sedi prima che all’Aula. Partendo da queste premesse – ha concluso Cardile –, la maggioranza dei gruppi consiliari non intende presenziare a questo rito, delegittimato dallo stesso sindaco, che ha definito quest’organo dannoso per la città stessa».

Detto questo, la maggior parte dei consiglieri comunali ha abbandonato l’Aula.

