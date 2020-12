De Luca la Polizia Municipale. La Cisal: «Dovrebbe scusarsi pubblicamente»

Il segretario provinciale della CISAL, Gaetano Giordano, punta il dito contro il sindaco di Messina e sulle dure parole che Cateno De Luca ha indirizzato agli uomini della Polizia Municipale.

«Per l’ennesima volta assistiamo alle pericolose contumelie della S.S. nei confronti “del suo esercito”, il corpo della Polizia Municipale di Messina.

Dobbiamo purtroppo constatare che la S. S. non ha ancora percepito che tali tipi di esternazioni non fanno altro che aizzare la cittadinanza contro tutti gli appartenenti al corpo ed in particolare contro coloro che giornalmente si devono confrontare con l’indisciplina e l’ineducazione che regna sovrana, mettendo a rischio l’incolumità degli stessi operatori di Polizia Municipale.

Qualora si dovessero palesare gli estremi, la S. S., in luogo di dette esternazioni del tutto deplorevoli, avrebbe la possibilità di adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal C. C. N. L., evitando così di esporre alla gogna mediatica chicchessia e di esporsi lei stesso ad eventuali possibili denunce da parte del Comando e/o da parte del Sindaco e/o del vicesindaco e/o dell’assessore al ramo, così come avviene in ogni società civile, dove tutti gli uomini in divisa non vengono oltraggiati ma tutelati, dove le “Violazione dell’art. 342 del Codice Penale (comma 1 e comma 2) non vengono consentite ad alcUNO” .

L’ Obbligo di ogni comando e soprattutto di ogni primo cittadino è quello di tutelare l’onorabilità dei suoi uomini appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, “Condannando fermamente, sempre e comunque tutti i tipi di offese e di insulti.

Il Corpo di Polizia Municipale è notoriamente sotto organico di circa 300 unità e le stesse sono utilizzate secondo precise scelte politiche, pertanto rientra nelle sue prerogative istituzionali quella di richiedere maggiore impegno e risorse umane da indirizzare al controllo della viabilità.

Tuttavia sembrerebbe che, nonostante le evidenti criticità relative ai servizi viabili più volte palesate anche dalla S. S., molte delle predette risorse umane, in particolare un numero cospicuo dei 46 neoassunti e dei 15 concorsisti neostabiluzzati , siano state distratte in altri servizi su input della Sua stessa Amministrazione.

La scrivente Organizzazione Sindacale è dell’avviso che la S. S. dovrebbe astenersi da dette pubbliche esternazioni, ravvedendosi e scusandosi pubblicamente per quanto fin ora manifestato, poiché tale linea di condotta oltre al mancato rispetto delle consuete procedure previste, potrebbe arrivare a determinare situazioni ben più gravi ed Ella ne sarebbe moralmente e giuridicamente responsabile».

