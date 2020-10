Messina, ancora danni in un’area verde della città. Minutoli: «Inqualificabili!»

Ancora danni in un’area verde di Messina, a Camaro, nello spazio antistante la sede della Terza Circoscrizione: una panchina, infatti è stata addirittura portata via, mentre un’altra è stata seriamente danneggiata e sradicata da terra. A comunicarlo è l’assessore all’Arredo Urbano e Spazi Pubblici Massimiliano Minutoli.

Lì, nello spazio verde attrezzato in cui presto dovrebbero essere collocati nuovi giochi per bambini e nuove panchine, è la seconda volta che succede. Già in precedenza, infatti, qualcuno aveva deciso di smontare gli arredi presenti. Il Comune ha provveduto a riposizionarli, ma oggi – di nuovo – l’amara sorpresa.

Indignato, l’assessore Massimiliano Minutoli ha commentato sui social, mostrando una foto inviatagli proprio questa mattina, giovedì 1 ottobre: «Oggi non è un buon giorno. Abbiamo iniziato la riqualificazione dello spazio antistante la Terza Circoscrizione a Camaro. Sono previsti giochini nuovi e panchine. Dopo avere installato le panchine, già smontate dai vandali e da noi immediatamente riposizionare, stamattina ricevo questa foto. Ebbene, una panchina totalmente divelta e asportata, l’altra seriamente danneggiata e sdradicata da terra. Vi dico soltanto che siete inqualificabili!».

