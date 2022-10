Dalle isole ecologiche al porta a porta: i servizi per l’1 e il 2 novembre a Messina

Le isole ecologiche resteranno chiuse, mentre il servizio di raccolta differenziata porta a porta e lo spazzamento proseguiranno normalmente a Messina nelle giornale dell’1 e del 2 novembre, in cui ricadono la Festa di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti. Aperto anche l’impianto di selezione di Pace. I lavoratori di MessinaServizi Bene Comune saranno inoltre impegnati nel garantire la pulizia all’interno dei cimiteri cittadini.

Come alla vigilia di ogni festività religiosa e civile, MessinaServizi Bene Comune comunica come e se saranno svolti i servizi in maniera regolare o se ci saranno alcune modifiche. Per le giornate di domani e dopodomani, appunto 1 e 2 novembre, i dipendenti dell’Azienda lavoreranno regolarmente. Resteranno però chiuse le isole ecologiche presenti sul territorio cittadino. La raccolta differenziata porta a porta e lo spazzamento, come si diceva, saranno svolti come da programmazione. A questo link i calendari delle diverse aree – Nord, Centro e Sud – di Messina.

Al contempo, alcuni dei dipendenti di MessinaServizi Bene Comune saranno occupati presso il Gran Camposanto e gli altri cimiteri della città di Messina per garantire il servizio dì pulizia e svuotamento carrellati per tutta la durata dell’apertura. A questo proposito, qui è possibile consultare le modifiche alla viabilità e gli orari dei cimiteri fino al 2 novembre.

(11)