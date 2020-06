Dalla Regione 5 milioni di guanti in lattice per gli ospedali della Sicilia

È atterrato in Sicilia nei giorni scorsi un carico di 5 milioni di guanti monouso in lattice che verranno distribuiti agli ospedali e alle strutture sanitarie di tutta l’Isola dalla Protezione Civile regionale. Continua, così, l’approvvigionamento di dispositivi di sicurezza resosi necessario a causa dell’emergenza coronavirus. A questi vanno ad aggiungersi altri 4 milioni di guanti, però in nitrile.

Se durante le fasi più acute dell’emergenza covid-19 reperire guanti, dispositivi di protezione individuale come le mascherine e altre strumentazioni è stato difficile persino per le strutture sanitarie, anche ora che i numeri del contagio appaiono incoraggianti, continuano ad arrivare alla Regione Siciliana strumenti indispensabili per gli ospedali e, specialmente – ma non solo –, per la lotta al coronavirus.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, spiegano dalla Regione Sicilia, attraverso la Protezione civile regionale, l’Ente ha distribuito un totale di oltre 30 milioni di pezzi, tra dispositivi di protezione individuale, come mascherine e guanti, macchinari e altri materiali, alle strutture sanitarie dell’Isola. L’approvvigionamento di strumenti continua, così come continuano le misure messe in campo per contrastare un eventuale aumento dei contagi da covid-19.

Nelle scorse ore, infatti, la Regione ha comunicato che sono stati stanziati, secondo quanto previsto anche a livello nazionale, 131 milioni di euro per aumentare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva in Sicilia.

