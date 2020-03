Dal verde pubblico ai ricoveri per animali: nuove sfide per MessinaServizi

Dalla cura del verde, alla custodia degli animali randagi, passando per i servizi di disinfestazione e deblattizzazione: sono queste le nuove attività che il Comune intende affidare a MessinaServizi Bene Comune, la partecipata che, al momento, si occupa prevalentemente della gestione dei rifiuti a Messina e del servizio di raccolta differenziata porta a porta.

A seguito di un tavolo tecnico svoltosi nella giornata di ieri, lunedì 2 marzo, il sindaco di Messina Cateno De Luca ha comunicato l’intenzione dell’Amministrazione di affidare alla società in house i nuovi servizi, attualmente gestiti da ditte esterne, al fine di contenere le spese che pesano sulle spalle del Comune.

«La MessinaServizi – ha specificato De Luca – sta completando l’analisi dei costi del servizio che intende svolgere, mentre il Dirigente Servizi Ambientali a sua volta procederà alla comparazione dei costi per verificare e assicurare che venga rispettato il requisito della congruità economica, che è indispensabile per tale affidamento. Ricordo che l’affidamento di tali servizi alla società in house ha costituito uno dei punti programmatici della delibera del Salva Messina, già approvata dal Consiglio Comunale».

Quali saranno le nuove attività di MessinaServizi?

Fermo restando che eventuali modifiche e integrazioni al contratto di servizio tra la Società Partecipata e il Comune di Messina dovranno comunque passare dal Consiglio Comunale (punto già inserito nel cronoprogramma del Cambio di passo), il progetto dell’Amministrazione prevede di affidare a MessinaServizi Bene Comune le seguenti attività:

cura del verde urbano, delle ville comunali, gestione dei cimiteri e di tutti i servizi di decoro urbano compresa la scerbatura e gestione vivaio comunale;

gestione dell'anagrafe animali domestici e dei ricoveri per animali domestici, prevenzione al randagismo: cattura, custodia e campagna di sterilizzazione;

servizi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione, demuscazione e lotta alla zanzara tigre.

