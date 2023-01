Dal San Filippo al Palatracuzzi: al via la gara per la manutenzione degli impianti sportivi di Messina

Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i lavori di pronto intervento degli impianti sportivi comunali di Messina: questo l’obiettivo della manifestazione di interesse pubblicata dal Comune e in scadenza il 3 febbraio 2023. L’importo a base di gara è di 72mila euro. Vediamo quali sono le strutture e gli stadi interessati, e quali gli interventi compresi nell’appalto.

È online sul portale Appalti del Comune di Messina la procedura per l’individuazione di un operatore che possa occuparsi, per la durata di un anno, o fino all’esaurimento delle somme messe a disposizione, della manutenzione degli impianti sportivi di competenza di Palazzo Zanca e di «tutti quegli impianti sportivi che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del Comune di Messina, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula o a quelli minori anche di quartiere che per propria necessità l’Amministrazione intendesse inserire nel sovrastante elenco».

L’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato il 20 gennaio 2023. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. L’importo a base di gara 72mila euro. Termine per la presentazione delle candidatura il 3 febbraio alle 10.00. Di seguito, maggiori dettagli.

Gli impianti sportivi di Messina compresi nell’appalto

Gli interventi potranno riguardare, in relazione alle specifiche esigenze, i seguenti impianti sportivi comunali di Messina:

Palestra polifunzionale in località Mili;

Palatenda in località Santa Lucia sopra Contesse;

Stadio San Filippo;

Palarescifina;

Palestra Polivalente CEP; (Palamerlino)

Stadio Giovanni Celeste;

Impianti sportivi di Villa Dante;

Campo di atletica Santamaria; (ex GIL)

Piscina Comunale Graziella Campagna;

Campo di calcio G. Marullo in località Bisconte;

Palestra polivalente in località Montepiselli;

Palarussello in località Gravitelli;

Palatracuzzi;

Palestra Juvara;

Campo di atletica Cappuccini;

Complesso natatorio Cappuccini;

Palestra polifunzionale in località Ritiro;

Campo di calcio N. Bonanno in località Annunziata;

Miniautodromo dello Stretto in località S. Agata;

Campi di Tennis in località Margi Torre Faro;

Campo di Rugby in località Sperone;

Campo di calcetto in località Faro Superiore;

Campo di calcio in località delle Masse; (vill. Massa S. Giovanni);

Impianto polivalente in località Castanea delle Furie.

Quali lavori?

Gli interventi che saranno prevalentemente eseguiti, possono così riassumersi:

Ripristino delle pavimentazioni di gioco e delle aree a servizio;

Manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione;

Manutenzione degli impianti fognari (acque bianche e nere);

Manutenzione dei servizi igienici;

Manutenzione o sostituzione di apparecchiature elettroniche;

Migliorie degli aspetti igienico-sanitari;

Interventi parziali di ripristino sulle facciate;

Interventi di ripristino coperture e impermeabilizzazioni;

Sostituzioni di griglie, grondaie, pluviali, espurghi e revisione pozzetti;

Eventuali variazioni di distribuzione interna per adeguamento a nuove esigenze funzionali;

Interventi manutentivi su recinzioni e cancelli;

Interventi atti ad eliminare situazioni che costituiscano pericolo immediato;

Interventi di adeguamento alle normative vigenti (abbattimento barriere architettoniche, sicurezza impianti);

Lavori di pronto intervento.

Interventi su aree a verde annessi agli impianti sportivi.

