Dai David di Donatello all’Oscar: il grande cinema “Made in Messina” all’Horcynus

Appuntamento con il cinema all’Horcynus di Capo Peloro: Marco e Gianluca Dentici, padre e figlio di Galati, raccontano agli studenti di Messina il loro lavoro “dietro le quinte”, dalle scenografie alla computer grafica, al ruolo della postproduzione. Il primo ha portato a casa un David di Donatello e tre Nastri d’argento; il secondo un premio Oscar, tre David di Donatello e due VES Award.

Prosegue Horcynus EDU, il progetto che ha coinvolto gli studenti delle scuole di Messina in un percorso attraverso la storia e la tecnica del cinema. Dopo otto proiezioni nella sale e molti incontri formativi nelle scuole, oggi, martedì 31 gennaio, gli studenti incontreranno una famiglia di tecnici creativi che Messina ha donato al cinema internazionale: la famiglia Dentici. L’appuntamento si aprirà con la proiezione di un documentario, dopodiché Marco e Gianluca Dentici spiegheranno ai ragazzi un po’ del loro lavoro.

Partiamo con due brevi bio degli ospiti d’onore. Marco Dentici, nato a Galati Marina e diplomatosi all’Istituto d’Arte, ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema a 26 anni come scenografo. Ha lavorato con diversi registi che hanno fatto la storia del cinema d’autore italiano, in particolare tra gli anni ’70 e ’80, per arrivare ai giorni nostri. In particolare, ha collaborato con Corbucci e Bellocchio ma anche con Sordi, Amelio, Maselli e Salvatores. Ha portato a casa un David di Donatello e tre Nastri d’argento. Il figlio, Gianluca Dentici, è supervisore e compositore di effetti visivi, riconosciuto come uno dei migliori creativi di Effetti Speciali e Computer Grafica. Anche lui ha portato a casa diversi premi nel suo campo: un Oscar nel 2017 con Il libro della giungla, tre David di Donatello e due VES Award.

L’incontro di oggi si apre con la proiezione del documentario , del 2011 “Caldo grigio, caldo nero”, scritto e diretto da Marco Dentici e basato sull’alluvione di Giampilieri del 2009. La pellicola è stata presentata nella sezione Controcampo italiano della 68esima Mostra del Cinema di Venezia, vede la partecipazione di Nino Frassica, Maria Grazia Cucinotta e Ninni Bruschetta. Completata la visione, il regista spiegherà il suo lavoro ai ragazzi, con particolare attenzione all’attività di scenografo.

Poi, sarà il turno di Gianluca Dentici di parlare con i ragazzi, in collegamento da Londra. Spiegherà il ruolo della postproduzione e dei VFX (gli effetti visivi, ndr) nel cinema dal punto di vista tecnico, dalla rielaborazione delle scenografie in computer grafica fino alla materializzazione su grande schermo delle idee di registi e sceneggiatori della Disney e di Hollywood che raccontano il fantastico mondo delle fiabe, dei supereroi e di mondi immaginari e futuribili.

L’incontro rientra nel progetto Horcynus EDU, realizzato dalla Fondazione Horcynus Orca e dalla Fondazione MeS.S.in.A – Ente Filantropico in collaborazione con 12 Istituti Scolastici di Messina. Il finanziamento proviene dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

