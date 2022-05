Da viale Giostra a Torre Faro: acqua ridotta in zona Nord. La nota di AMAM Messina

A comunicarlo è l’AMAM: possibili disagi oggi a Messina, in particolare la zona Nord, a causa della riduzione dell’erogazione di acqua resa necessaria da lavori dell’ENEL a Montesanto. Vediamo la nota inviata dall’Azienda e le zone interessate da viale Giostra a Torre Faro, inclusi i villaggi collinari.

Necessari alcuni interventi a Montesanto da parte dell’Enel alla cabina elettrica che serve l’impianto di sollevamento del locale serbatoio. Per questo motivo, l’AMAM dovrà ridurre, dal pomeriggio di oggi, giovedì 19 maggio, l’erogazione di acqua nella zona nord di Messina. Interessati in particolare gli abitati compresi tra Viale Giostra, via Palermoalta e San Jachiddu sino a Torre Faro, inclusi i villaggi collinari di San Michele, Masse, Castanea, Curcuraci, Marotta e Faro Superiore.

Maggiori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore. Gli utenti potranno tenersi informati tramite il sito di AMAM e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 0903687722 o sulla pagina social dell’Azienda Meridionale Acque Messina.

(2)