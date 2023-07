Da Spiderman a Superman, supereroi acrobatici in campo per i bambini del Policlinico di Messina

Supereroi acrobatici al Policlinico “G. Martino” di Messina: Spiderman, Superman e altri personaggi di fumetti, cinema e tv si caleranno dal tetto del reparto di Pediatria per donare un sorriso ai bambini ricoverati. Il tutto grazie a EdiliziAcrobatica®. L’appuntamento è fissato per la mattinata di domani, sabato 15 luglio, al Padiglione NI dell’ospedale universitario cittadino.

Grande attesa al Policlinico “G. Martino” di Messina per i bambini ricoverati nei reparti di Pediatria che domani avranno una piacevole sorpresa. Grazie alla collaborazione della EdiliziAcrobatica®, ditta specializzata nel settore delle costruzioni, i piccoli degenti potranno vivere un momento di allegria e spensieratezza. I muratori della Società, che hanno rinunciato volontariamente a un giorno di riposo, si vestiranno dai personaggi di fumetti, serie tv e cinema – come appunto Superman e Spiderman – per poi calarsi dal tetto del Padiglione NI, sede dei reparti di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, e fermarsi davanti alle finestre delle stanze di degenza.

L’iniziativa è organizzata appunto dal Policlinico “G. Martino” di Messina in collaborazione con EdiliziAcrobatica® e si svolgerà a partire dalle ore 10.00 di domani, sabato 15 luglio 2023. Un evento simile, con i personaggi dei fumetti più amati dai bambini, è stato organizzato, sempre nella città dello Stretto, all’Ospedale “Papardo” a marzo 2023 (come si vede nella foto di copertina, ndr). L’obiettivo è sempre quello di donare un po’ di serenità e strappare un sorriso ai bambini ricoverati – e ai loro familiari –, in momenti così difficili della loro vita.

