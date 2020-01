Da spiaggia a discarica, il waterfront di Maregrosso tra fiamme e rifiuti – VIDEO

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le immagini parlano da sole: il waterfront di Maregrosso è abbandonato a sé stesso e, a due passi dal centro città, in riva al mare, cumuli di rifiuti bruciano indisturbati accatastati gli uni sugli altri tra carcasse di mezzi pesanti e materiali edili, inquinando l’aria e la vista.

«300 metri da via La farina. 700 metri da viale S. Martino. Storia di tutti i giorni. Chi come me frequenta questo tratto di mare giornalmente, per cercare 5 minuti di “aria pulita” prima di iniziare la giornata lo sa. Abbiamo l’oro e ci sputiamo sopra. Agite»: questo il commento indignato che accompagna il video che gira da qualche giorno sui social, pubblicato da Giuseppe Minutoli, che riprende la situazione così com’era lo scorso 11 gennaio 2020.

A queste si aggiungono le foto scattate da Elio Conti Nibali alle 17.00 di pomeriggio, pubblicate ieri. Mostrano una spiaggia che più che spiaggia è ormai una discarica. La bellezza paesaggistica tramutata in un incubo. «Una sola parola – scrive Nibali su Facebook. Vergogna». Sulla stessa linea i commenti, sia alle foto che al video, di cittadini indignati e delusi.

Pubblichiamo di seguito il video condiviso su Facebook da Giuseppe Minutoli:

11/01/2020 300 metri da Via La farina.700 metri da Viale S. Martino. Storia di tutti i giorni.Chi come me frequenta questo tratto di mare giornalmente, per cercare 5 minuti di “aria pulita” prima di iniziare la giornata lo sa.Abbiamo l’oro e ci sputiamo sopra.Agite. Publiée par Giuseppe Minutoli sur Samedi 11 janvier 2020

(Foto © Elio Conti Nibali)

(6)