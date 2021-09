Da Spartà a Giampilieri passando per il centro, nuovi controlli autovelox a Messina

Nuova settimana, nuovi controlli della velocità con autovelox a Messina da oggi, lunedì 6, a sabato 11 settembre. Il servizio della Polizia Municipale riguarderà le vie più trafficate del centro, ma anche molte zone di villeggiatura estiva come Spartà, Mortelle, San Saba, Torre Faro e Galati. Vediamo, zona per zona, dove si svolgeranno le attività di monitoraggio dei Vigili Urbani.

Nel dare comunicazione dei controlli finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali, il Comando del Corpo di Polizia Municipale rammenta ai cittadini l’importanza di rispettare i limiti di velocità, i divieti di sosta – in particolare in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, sulla pista ciclabile e sugli attraversamenti pedonali – e in generale, tutte le norme del Codice della Strada,

Controlli autovelox a Messina: le zone interessate fino all’11 settembre

Tra lunedì 6 e sabato 11 settembre, i controlli della velocità con autovelox riguarderanno le seguenti strade:

SS 113 a Spartà, Rodia, San Saba, Casabianca e Mortelle;

viale Boccetta;

viale della Marina Russa;

via Consolare Pompea;

via Circuito Torre Faro.

