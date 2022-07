Da Ganzirri alle Masse: disinfestazione nella zona nord di Messina. I villaggi interessati

Rinviata per ragioni tecniche lo scorso 20 luglio, la disinfestazione nella zona nord di Messina sarà eseguita stasera, 22 luglio, da MessinaServizi Bene Comune. Interessati diversi villaggi della VI Circoscrizione. Vediamo quali sono e le indicazioni di sicurezza della Partecipata, con particolare riguardo per gli animali domestici.

Problemi tecnici per MessinaServizi Bene Comune che, nella serata del 20 luglio scorso non ha potuto svolgere i programmati interventi di disinfestazione contro insetti nocivi e zanzare in alcune aree della zona nord della città dello Stretto. Gli operatori recupereranno questa sera nel villaggi di Ganzirri, Torre Faro, Castanea, Salice, Gesso, e nelle Masse.

Per ragioni di sicurezza, MessinaServizi Bene Comune raccomanda quindi ai cittadini di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, di mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. Nel caso di condizioni meteorologiche la disinfestazione potrebbe essere rinviata (ma il meteo per questa sera sembra favorevole).

