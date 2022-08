Crociere, a Messina quasi 10mila passeggeri MSC per Ferragosto

Sarà un autentico boom di croceristi a Messina a Ferragosto. È quanto dichiara MSC Crociere, che ha reso noti i numeri dei turisti che viaggeranno nel Mediterraneo e faranno tappa sullo Stretto in prossimità di Ferragosto. Saranno in totale 217.000 i passeggeri in transito nei 16 porti italiani, di cui 9.500 in arrivo al Porto di Messina, dove attraccherà la solita MSC Seaview.

«Anche per questa estate – dichiara Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere – l’Italia e il Mediterraneo sono protagoniste indiscusse della programmazione MSC Crociere. Sono tanti gli italiani che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto a bordo delle nostre navi, grazie alla ricca offerta di itinerari e alla presenza di un numero di destinazioni raggiungibili con le nostre unità».

«Puntiamo tutto – prosegue – sulla nostra ricca offerta di destinazioni e personalizzabile a bordo in base alle esigenze dei singoli viaggiatori, con un’attenzione particolare alla qualità, all’offerta gastronomica e all’intrattenimento. Il tutto all’insegna della sostenibilità ambientale grazie ad una flotta di navi tra le più moderne del settore e dotate di tecnologie all’avanguardia».

MSC Crociere ha annunciato anche di aver portato avanti il piano d’azione che prevede navi più sostenibili con l’obiettivo di raggiungere emissioni zero entro il 2050. Il piano si sviluppa su sei direttrici fondamentali per la compagnia: transizione verso le zero emissioni nette, monitoraggio del consumo di risorse e rifiuti, sostegno per le persone della Compagnia, investimenti nel turismo sostenibile, costruzione di terminal più ecologici e approvvigionamenti green.

Per le prossime stagioni l’offerta è destinata a crescere ulteriormente in quanto, alla fine del 2022, arriveranno in flotta due nuove navi, MSC World Europa e MSC Seascape, mentre nella primavera del 2023 arriverà MSC Euribia, portando quindi la flotta dalle attuali 19 a 22 unità.

MSC World Europa sarà per tutta la stagione estiva delle crociere 2023 a Messina per le crociere nel Mediterraneo occidentale. Il Gruppo MSC ha anche firmato un’intesa con Fincantieri per la costruzione di due nuove navi per il brand di lusso Explora Journeys che entreranno in servizio nel 2027 e 2028, e che potranno utilizzare il carburante a idrogeno per alimentare una cella a combustibile da sei megawatt che consentirà alle navi stesse di funzionare con i motori spenti durante le soste in porto, quindi senza produrre alcuna emissione nell’ambiente.

